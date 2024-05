Come migliorare il riposo con l’alimentazione?

Il sonno è un elemento cruciale per il benessere fisico e mentale, eppure molte persone sperimentano difficoltà nel dormire bene. Oltre a problemi specifici come insonnia e russamento, l’alimentazione gioca un ruolo significativo nella qualità del sonno. In questo articolo, esploreremo come alcuni alimenti e abitudini alimentari possono influenzare positivamente il sonno e forniremo consigli pratici per migliorare la qualità del riposo notturno.

Modelli alimentari sani, come la dieta mediterranea e le diete antinfiammatorie, sono associati a una migliore qualità del sonno e a minori sintomi di insonnia. Studi condotti da Erica Jansen e il suo team presso l’Università del Michigan hanno dimostrato che le persone che seguono raccomandazioni dietetiche nazionali tendono a dormire di più. Aumentare il consumo di frutta e verdura può migliorare significativamente la qualità del sonno e ridurre i sintomi dell’insonnia.

Alcuni alimenti sono particolarmente utili per favorire il sonno. Tra questi troviamo la frutta e la verdura, come la lattuga, ricca di acqua, vitamine e sali minerali, e l’albicocca, il frutto per eccellenza grazie al suo contenuto di potassio, bromo e vitamina B. Spezie come basilico, maggiorana e origano possono avere un effetto rilassante, così come le tisane a base di camomilla, melissa e biancospino. Fonti di triptofano come il latte, i formaggi e lo yogurt possono favorire l’addormentamento.

Alcuni alimenti possono invece ostacolare il sonno. Evitare cibi pesanti, ricchi di sale e grassi, come i fritti e gli alimenti lavorati, è consigliato. Anche la frutta secca, il caffè, le bevande energetiche e il cioccolato contenente caffeina possono interferire con il sonno. L’alcol, sebbene possa favorire l’addormentamento iniziale, può compromettere la qualità complessiva del sonno, rendendolo frammentato e meno profondo.

Oltre all’alimentazione, alcuni accorgimenti possono migliorare ulteriormente la qualità del sonno. È consigliabile cenare almeno due o tre ore prima di andare a letto e seguire una routine rilassante prima di coricarsi. Ridurre l’esposizione alla luce degli schermi digitali e creare un ambiente confortevole e rilassante nella camera da letto può favorire un sonno rigenerante. Mantenere orari regolari per andare a letto e svegliarsi può contribuire a stabilizzare il ritmo sonno-veglia.

Una corretta alimentazione e buone abitudini possono fare la differenza nella qualità del sonno. Scegliere alimenti ricchi di triptofano e promuovere una digestione sana sono passi fondamentali per favorire il rilassamento e il sonno. Evitare cibi pesanti, caffeina e alcol prima di dormire può contribuire a garantire un sonno rigenerante e riposante. Seguendo questi consigli, è possibile migliorare significativamente la qualità del sonno e godere di tutti i benefici che ne derivano per la salute e il benessere generale.

(Fonte: Microbiologiaitalia.it)