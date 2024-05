Fidenza, centri estivi: iscrizioni aperte

Anche per l’estate 2024 il Comune di Fidenza ha elaborato alcune soluzioni per offrire occasioni di socialità e gioco a bimbi e ragazzi, con particolare attenzione ai minori con disabilità o in situazioni di fragilità sociale. Al contempo, i servizi estivi accoglieranno i bisogni di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie, offrendo ai genitori un ambiente stimolante a cui affidare i propri figli in sicurezza.

PER ISCRIVERSI

Per iscrivere i propri figli ai centri estivi del Comune di Fidenza occorre compilare entro lunedì 27 maggio i moduli on line disponibili ai seguenti indirizzi:

modulo per centro estivo 6-14 anni (vedi sito Comune Fidenza)

modulo per centro estivo 3-6 anni (vedi sito Comune Fidenza)

RIUNIONE INFORMATIVA

Mercoledì 05 giugno, Comune di Fidenza Sala Consiglio comunale con i seguenti orari:

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (centro estivo 3-6 anni)

dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (centro estivo 6-14 anni)

TIPOLOGIA DEI SERVIZI ESTIVI 2024

I minori accolti verranno organizzati in gruppi suddivisi per fasce d’età e per lo svolgimento delle attività programmate verrà privilegiato l’utilizzo di spazi preferibilmente all’aperto. L’offerta del Comune per i mesi estivi si articolerà come segue:

CENTRO ESTIVO 6-14 anni

(rivolto a chi abbia frequentato una scuola primaria o secondaria I° grado nel corrente a.s. 2023-2024)

Sede: SCUOLA PRIMARIA ONGARO, via Caduti di Cefalonia 25

3 settimane dal 12 al 28 GIUGNO per n. 60 iscritti a settimana

5 settimane dal 01 LUGLIO al 02 AGOSTO per n. 60 iscritti a settimana

3 settimane dal 19 AGOSTO al 06 SETTEMBRE per n. 30 iscritti a settimana

Orario: 8.30-16.30 (possibilità di richiedere ingresso anticipato dalle ore 7.45; possibilità di richiedere servizio part time fino alle ore 12.00 senza pasto)

CENTRO ESTIVO 3-6 anni

(rivolto a chi abbia frequentato una scuola dell’infanzia nel corrente a.s. 2023-2024)

sede : SCUOLA INFANZIA RODARI, via Isonzo 11

5 settimane dal 01 LUGLIO al 02 AGOSTO per n. 70 iscritti a settimana

sede : SCUOLA INFANZIA DON MILANI, via Borsi

3 settimane dal 19 AGOSTO al 05 SETTEMBRE per n. 30 iscritti a settimana

Orario: 8.00-16.00 (possibilità di richiedere ingresso anticipato dalle ore 7.45; possibilità di richiedere servizio part time fino alle ore 12.00 senza pasto)

(Fonte: Fidenza.comune.pr.it)