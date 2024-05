Parma Calcio, premiazione in Municipio

Si è svolta ieri mattina (nella sala del Consiglio Comunale) la cerimonia di premiazione per la promozione del Parma Calcio in serie A: un momento di ringraziamento e felicitazioni da parte dell’Amministrazione a dirigenti, tecnici e giocatori del Parma Calcio per l’importante vittoria ottenuta che segna il passaggio della squadra cittadina, dopo tre anni, nella più alta serie calcistica del Campionato italiano.

La cerimonia è stata aperta dai saluti del sindaco Michele Guerra e dell’assessore allo Sport Marco Bosi che, insieme agli Assessori e Consiglieri Comunali presenti e al delegato allo Sport Davide Antonelli, hanno consegnato ai rappresentanti della squadra un quadro, omaggio da parte della Città di Parma al Parma Calcio 1913 in occasione della promozione in serie A, raffigurante piazza Garibaldi gremita di tifosi e cittadini durante i recenti festeggiamenti per la conquista.

“Siamo felici di celebrare la promozione del Parma Calcio in Serie A in questa sede istituzionale, perché si tratta di un riconoscimento del valore non solo sportivo ma anche economico e sociale che la squadra ha per tutta la città. Nel corso di questa stagione, il Parma è stato infatti un simbolo importante per spiegare ai più giovani l’importanza del gioco di squadra e del lavoro di team, mostrando i risultati che da essi derivano” ha commentato il Sindaco Michele Guerra, che ha poi aggiunto: “Il Parma Calcio è inoltre un brand strategico per promuovere la città oltre i suoi confini e, quindi, il ritorno nella massima serie del nostro campionato è un traguardo che accogliamo con ulteriore piacere. I complimenti alla Società, che ha saputo costruire un gruppo vincente portando avanti con coerenza e serietà un lavoro iniziato più di tre anni fa”.

A ritirare il tributo sono stati i direttori sportivi del Parma Calcio Roel Vaejens e Mauro Pederzoli, il team manager Alessio Cracolici, l’allenatore Fabio Pecchia, il capitano Enrico Del Prato, insieme ai 23 giocatori della squadra attuale, 10 della formazione precedente e allo staff tecnico.

(Fonte: Comune.parma.it)