Parma, piazzale San Lorenzo: cinema all’aperto

Per tutto il mese di giugno Piazzale San Lorenzo si trasforma in “Nuovo Cinema Paradiso”, un cinema all’aperto gratuito, per tutti, nel cuore del centro storico, tra gli alberi e i vecchi palazzi. Fino al 27 di giugno, con due proiezioni alla settimana, una il giovedì e l’altra la domenica sera. Per chi non voglia portarsi da casa un cuscino, una stuoia o una sdraio, l’Associazione Culturale San Lorenzo metterà a disposizione delle sedie da noleggiare durante la proiezione al costo di 2€. Ci sarà inoltre un piccolo chiosco, aperto dalle 18.00 alle 23.00, che venderà gelati e bevande a prezzi popolari.

Il giovedì alle 18.30, prima della proiezione, il piazzale sarà inoltre animato da incontri letterari, letture, aperitivi a tema, con un interessante fuori programma la sera di sabato 15 giugno per approfondire il lavoro del celebrato regista greco Yorgos Lanthimos, Leone d’oro a Venezia 2023 con “Povere creature!”. Per il resto, la rassegna riproporrà veri e propri classici anni Novanta (il giovedì) e Settanta (la domenica): dieci film cult tra successi di sala e pellicole dal sapore più ricercato, con un pizzico di Hollywood.

Una manifestazione organizzata dall’Associazione San Lorenzo con il Patrocinio del Comune di Parma, grazie al prezioso contributo di Italgomma, Emilbanca e degli altri sponsor e sostenitori.

Le proiezioni inizieranno con il buio, intorno alle 21.30, e termineranno alla fine del film, intorno alle 23.30. Non sono previsti intervalli e in caso di pioggia o maltempo l’evento sarà cancellato.

In tutela dei residenti, l’Associazione San Lorenzo garantirà l’accesso per tutti i possessori di garage ai loro posti auto, in un clima di collaborazione.

Se volete rivivere la magia del cinema all’aperto, rilassarvi, divertirvi e riguardare qualche vecchio film nel cuore del centro storico, in compagnia di amici e perfetti sconosciuti: siete nel posto giusto.

Nuovo Cinema Paradiso ha la seguente programmazione:

DOMENICA 2 giugno

21:00 Film IO E ANNIE

GIOVEDì 6 giugno

18:30 Serata in giallo con Pietro Ronchini | 21:00 Film PICCOLI OMICIDI TRA AMICI

DOMENICA 9 giugno

21:00 Film INVITO A CENA CON DELITTO

GIOVEDì 13 giugno

18:30 Esce “Quattro” numero 6, letture | 21:00 Film PULP FICTION

SABATO 15 giugno

18:30 POVERE CREATURE! Il libro: incontro con Cristina Pascotto, Direttrice editoriale di Safarà

21:00 Film LA FAVORITA

(serata speciale dedicata al regista greco Yorgos Lanthimos)

DOMENICA 16 giugno

21:00 Film IL LUNGO ADDIO

GIOVEDì 20 giugno

18:30 Passatopresente: incontro con Caterina Bonetti | 21:00 Film GIOVANI, CARINI E DISOCCUPATI

GIOVEDì 27 giugno

18:30 Splash! – finissage con brindisi | 21:00 Film LO SQUALO

(Fonte: Comune.parma.it)