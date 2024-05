Peugeot 3008 s’è fatta nuova: scoprila da “Fratelli Davighi”

La nuova Peugeot 3008 rappresenta un evidente salto di qualità rispetto alla versione precedente, sia in termini stilistici sia dal punto di vista delle dimensioni. L’attuale modello da poco presente in tutte le concessionarie (dunque affrettatevi per ammirarla in via Reggio dai Fratelli Davighi, la storica concessionaria di Parma) è lungo 4,54 metri (9 in più), largo 1,90 metri (6 in più) e alto 1,64, a cui si aggiunge un frontale ancor più massiccio e un posteriore che ricorda quello del SUV coupé.

Al di là della consueta linea elegante della Casa del Leone impreziosita da stilosi fari a matrice LED con triplo artiglio, salendo in abitacolo non passa di certo inosservato il nuovo Peugeot I-Cockpit, uno schermo HD da 21 pollici che può essere utilizzato mediante i comandi vocali o modalità touch: il software è aggiornabile “Over The air” e compatibile con Apple CarPlay.

Per quanto concerne l’interno, l’ambiente è abbondantemente spazioso sia davanti sia dietro e reso affascinante soprattutto di notte grazie alle rifiniture dall’effetto tridimensionale e retroilluminante. Le batterie della nuova Peugeot E-3008 sono garantite per 8 anni e assicurano un’autonomia superiore ai 600 km. Un’altra chicca è la funzionalità V2L per alimentare dispositivi elettrici esterni attraverso la presa dell’auto.

A proposito della guidabilità si tratta di un veicolo particolarmente silenzioso con erogazione graduale e ammortizzatori non troppo morbidi; è inoltre un mezzo piuttosto stabile in curva, specialmente in modalità “Sport”, grazie ad una considerevole spinta del motore fino a raggiungere la massima coppia e disposizione.

La visibilità dal posto di guida è senza dubbio soddisfacente, gli specchietti sono grandi il giusto e in fase di parcheggio si attivano telecamere a 360 gradi. Se siete curiosi di verificare personalmente la nuova 3008 (con eventuale test drive), ricordatevi che Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

Stefano Massari