Servizi estivi scuole d’infanzia, iscrizioni aperte

Sono aperti i bandi per le domande di iscrizione ai Servizi estivi comunali per le strutture aperte dal 1° luglio al 2 agosto 2024, gestite da Parmainfanzia Spa. C’è tempo fino al 3 giugno 2024 per presentare le domande.

Il servizio è destinato a bambine e bambini che durante l’anno scolastico in corso frequentano una struttura comunale, a gestione diretta o partecipata, di Scuola Infanzia comunale o Servizio 0-6 (per i bimbi in età di scuola infanzia), di Scuola infanzia Statale oppure una struttura comunale (a gestione diretta o partecipata) di Nido o Spazio Bambini o Servizio 06 (per i bimbi in età di nido). Entrambi i genitori devono essere occupati in attività lavorativa nel periodo richiesto (seguire le indicazioni previste dai bandi).

Le domande devono essere presentate solo online, tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), dal sito del Comune di Parma, Sezione Servizi, Categoria Educazione e formazione. Può compilare la richiesta solo il genitore o il tutore intestatario delle bollette del servizio frequentato nel corso dell’anno scolastico 2023/2024.

(Fonte: Comune.parma.it)