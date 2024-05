“Un Arcobaleno per Parma” antidiscriminazione

Riapre “Un Arcobaleno per Parma”, il Centro antidiscriminazione che, grazie ad una equipe multidisciplinare, offre accoglienza e ascolto a tutte le persone italiane o straniere che hanno subìto discriminazione in ragione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nel pieno rispetto della privacy e della tutela dei dati sensibili.

“Un Arcobaleno per Parma” è già attivo da due anni sul territorio di Parma e provincia e ora, grazie al finanziamento dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) torna ad essere operativo. Il progetto è realizzato dal Comune di Parma con le Associazioni L’Ottavo Colore, Tuttimondi, CIAC Impresa Sociale, Giolli Coop.Soc. e Centro interculturale di Parma e provincia.

Il Centro è aperto per due ore ogni giorno, da lunedì a venerdì.

Ogni giorno è attiva una linea telefonica alla quale rivolgersi per il primo ascolto e orientamento; questo è il numero: 3342862929.

Ecco i servizi offerti dal Centro:

Gruppo di auto mutuo aiuto (A.M.A.)

È un piccolo gruppo di persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ che si riunisce con cadenza settimanale, per condividere una situazione comune, per individuare o condividere un bisogno o per superare una condizione di disagio.

Ogni giovedì, dalle 16 alle 18.

Consulenza psicologica

È uno spazio gratuito di ascolto, di accoglienza e di sostegno rivolto alle persone LGBTQIA+, per la promozione del benessere psicologico.

Ogni venerdì, dalle 14 alle 18.

Consulenza legale

Attività gratuita di consulenza legale in forma anonima, per maggiorenni, su discriminazione e tutela, discriminazione sul luogo di lavoro e nell’accesso all’alloggio, percorso legale per la rettificazione di sesso, genitorialità, unione civile e altri tematiche.

Ogni lunedì dalle 12 alle 14.

Attività e info point

Primo punto di ascolto, per ricevere tutte le indicazioni utili sul Centro antidiscriminazione e sui servizi sul territorio.

Laboratorio teatrale

Laboratori teatrali gratuiti per sensibilizzare su tematiche LGBTQIA+ e far conoscere il Centro antidiscriminazione.

Per info: Cooperativa Giolli, telefono 0521687142.

Formazione

Rassegna di incontri per approfondire aspetti legali e socio-sanitari legati alla tutela delle persone LGBTQIA+, per conoscere o rimanere informati su tematiche in costante evoluzione.

Info generali e contatti

Il Centro Antidiscriminazione “Un Arcobaleno per Parma” è in Via Bandini n. 6, negli spazi del Centro Interculturale (secondo piano, CSV Emilia – Infopoint).

Il servizio è gratuito e non serve prendere un appuntamento.

Contatti

Per contattare il Centro Antidiscriminazione puoi chiamare il numero 3342862929 oppure scrivere un’email all’indirizzo arcobalenoparma@gmail.com

Orari

Lunedì, dalle 16 alle 18, per consulenza legale.

Martedì, dalle 12 alle 14, sportello.

Mercoledì, dalle 12 alle 14, sportello.

Giovedì, dalle 16 alle 18, gruppo di supporto.

Venerdì, dalle 13 alle 17, supporto psicologico.

