Carrozzeria Davighi, auto come nuove dal 1982

Oltre a storica concessionaria Peugeot (e da qualche mese di vetture DR Automobiles Groupe), autofficina, autosalone per l’usato e modelli a km 0, “Davighi Fratelli” offre anche il servizio di autocarrozzeria riparatrice sotto l’ala Peugeot. La sede si trova a Parma dal 1982, situata nell’ampio locale di via Cantoni 7/A. Dopo oltre quarant’anni di onorata assistenza Peugeot e multimarche, nel 2022 sono stati introdotti macchinari tecnologici di ultima generazione per eseguire riparazioni veloci e allo stesso tempo eccellenti.

L’operato all’interno dell’autocarrozzeria Davighi tiene conto dello sviluppo sostenibile utilizzando appositi prodotti efficienti e ottimali dal punto di vista ecologico, come la nota linea di smalti “R-M AGILIS”. Il servizio offerto inizia dalla possibilità di ottenere preventivi dettagliati senza impegno, così da informare il cliente su ogni minimo particolare, dal materiale verniciante alle ore di manodopera. Su richiesta può essere fornita un’auto sostitutiva: in caso di sinistro con ragione, il danno sarà finanziato dall’assicurazione senza costi aggiuntivi da parte del cliente. Sono inoltre garantiti numerosi servizi specifici, quali lucidatura professionale, ricalibrazione sistemi ADAS, sanificazione all’ozono degli interni, rigenerazione brillantezza fari, sostituzione cristalli e intervento “levabolli” per ovviare alle ammaccature per grandine.

In ultimo va segnalato il prezioso servizio di soccorso stradale 24 ore su 24 ai numeri d’emergenza 340-8776493 e 333-7461887. L’autocarrozzeria è aperta nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18:30. Se la tua auto ha bisogno di un ritocco per tornare come nuova, eliminando per sempre quei graffi che ogni volta fingi d’ignorare, prendi nota che Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

Stefano Massari