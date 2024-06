“Parma Estate 2024”, restate in città!

L’estate arriverà ufficialmente domani, 21 giugno, ma Parma ha già fatto “il pieno” di appuntamenti sotto le stelle ritrovandosi nelle piazze ad ascoltare musica, riflettendo grazie alle suggestioni del teatro o alle parole degli autori e dei romanzi finalisti del Premio Strega.

Fare il punto di quanto sarà vivace la città nei prossimi mesi non è facile, tanto ricco, variegato e diffuso è il calendario che l’Assessorato alla Cultura organizza direttamente all’interno dei propri spazi, diffonde nei quartieri come occasioni di aggregazione e propone sostenendo molte realtà di produzione artistica già attive sul territorio. Il filo conduttore del palinsesto estivo può essere tracciato dalle linee scelte dall’assessorato: farsi coordinatore delle proposte sul territorio, renderle il più accessibili possibile, disseminarle nei tanti spazi che Parma può offrire come contenitori di bellezza.

Tante saranno le location di Parma Estate: i quartieri, da San Leonardo dove al Parco Nord cresce la VII edizione di “Sul Naviglio” alla Crocetta -San Pancrazio nella nuova sede del Teatro del Cerchio, al quartiere Montanara nell’effervescente piazza estiva della Biblioteca Malerba, ma anche al confine tra città e campagna in Piazza delle Terramare a Vicofertile e ovviamente anche nel cuore del centro storico dove Piazza San Francesco e Casa della Musica hanno polarizzato il cartellone delle prime settimane estive registrando una straordinaria partecipazione di pubblico con il Festival della Lentezza, il Festival della Parola e il Jazz itinerante di Crossroads e anche piazza Garibaldi che si trasformerà in un interessante salotto aperto per la rassegna Dedalo curata da Luca Sommi.

“Si tratta di un palinsesto corposo e interessante che rappresenta uno sforzo notevole per l’Assessorato alla Cultura e Turismo sia in termini di risorse che in termini organizzativi” dice il Vice Sindaco Lorenzo Lavagetto accompagnato nella presentazione delle proposte dell’estate di Parma da Cristina Calidoni e Manuela Calderini responsabili delle Strutture Operative Eventi e Mostre e della Casa della Musica “ma la straordinaria partecipazione di pubblico e la soddisfazione registrata dalla prima serie di appuntamenti già realizzati, ci sostiene nel pensare che Parma sia una città con un tessuto culturale attento e desideroso di occasioni di incontro e di attività legate all’arte, alla musica e alla conoscenza. Le abbiamo distribuite tra sedi tradizionali e nuove agorà aperte, le offriamo per la gran parte gratuitamente con l’intento di fare di Parma una città sempre più attrattiva, ma anche una sede di manifestazioni di ampio respiro”.

Il cartellone di Parma Estate raggruppa le iniziative per tematismi, e ognuna può essere scoperta in dettaglio, giorno per giorno, attraverso il calendario sempre aggiornato dei canali di Parma Welcome.

Conferme, novità e anticipazioni 2024:

Parma estate è… cinema

Arena estiva Cinema Astra dal 19 giugno

Arena estiva Cinema d’Azeglio dal 3 luglio

I più grandi successi della stagione passata e tante anteprime del cinema italiano e internazionale.

Il Cinemino nei quartieri 2024 – Piazze che ridono itinerante nei quartieri, dal 4 luglio al 22 agosto

Per il secondo anno consecutivo il Cinemino itinerante animerà i quartieri di Parma e -novità- le frazioni, ogni giovedì dal 4 luglio al 22 agosto per un ciclo di 8 film a ingresso libero.

Da San Leonardo a Vicofertile a Baganzola, il tema di questa edizione “Piazze che ridono” sarà la commedia italiana anni ‘60-’80, da quella d’autore di Mario Monicelli e Dino Risi alle maschere indimenticabili che hanno caratterizzato il nostro cinema popolare: Alberto Sordi, Nino Manfredi, Renato Pozzetto, Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Ugo Tognazzi.

Portatevi da casa la sedia e… tanta voglia di stare insieme.

I Giardini della Paura XXV edizione Giardini di San Paolo, dal 10 luglio al 21 agosto

Torna per le nozze d’argento con il cinema horror una delle rassegne più amate in città, “I Giardini della Paura”, giunta alla 25a edizione che si svolgerà come consuetudine presso i Giardini di San Paolo per sette mercoledì, dal 10 luglio al 21 agosto, ad ingresso libero.

Appuntamento quindi al calare delle tenebre con il meglio della produzione di genere, di ieri e di oggi, ed un ospite d’eccezione per la serata inaugurale, l’attore Fabio Testi.

Parma International Music Film Festival XII edizione Casa della Musica, dal 17 al 20 settembre

Il festival si propone come momento di incontro per la presentazione e promozione di lungometraggi, cortometraggi e documentari di ogni nazionalità, genere e durata, che abbiano come presupposto una buona colonna sonora; portando così all’attenzione del pubblico non solo produzioni cinematografiche di buon livello e di recente produzione, ma anche sottolineando il valore della scrittura musicale per il cinema come elemento essenziale di poetica e di riuscita del film stesso.

Parma estate è… teatro

Arena Shakespeare arena estiva di Teatro Due, dall’11 giugno al 4 luglio

Declinato in una proposta di teatro e danza il programma di Fondazione Teatro Due propone l’incontro con grandi artisti nazionali ed internazionali e le loro più recenti e significative creazioni.

Spazi d’Ozio, Teatro del Cerchio, dall’11 giugno al 26 luglio.

L’XI edizione della rassegna che propone un ricco programma estivo di teatro, musica e magia a cura del Teatro Del Cerchio. 28 occasioni per serate aperte a tutti nella nuova sede di Via Belli.

Riscoprire il dialetto e le tradizioni Famija Pramzana, tante attività e proposte dedicate alla cultura parmigiana più autentica, da giugno a settembre.

Sul Naviglio Cortile di Officine on/off e Parco del Naviglio dal 17 giugno all’11 luglio

La rassegna estiva di teatro, danza, musica, cinema e poesia, a cura di L.O.F.T., festeggia il suo settimo anno, con tanti nomi prestigiosi del panorama teatrale ed artistico nazionale.

Il ricco programma si articolerà in spettacoli teatrali, concerti, narrazioni per l’infanzia, proiezioni cinematografiche, performance danzate, presentazioni editoriali e conversazioni sulla poesia che per ben 16 giornate animeranno l’estate parmigiana di grandi e piccini.

Serate di dialetto itinerante nei quartieri, dal 9 luglio al 13 agosto

Le piazze del centro e della periferia di Parma si animeranno con quattro spettacoli gratuiti dedicati all’arte della narrazione di strada offrendo serate di allegria e spensieratezza “alla parmigiana”.” (Piazzale della Pace, quartiere San Leonardo, Spazio Malerba, Piazzale Picelli)

Ermo Colle palio poetico – musicale XXIII^ EDIZIONE Cortile d’Onore di Casa della Musica, 5 agosto

L’Associazione Ermo Colle organizza dal 2001 il Palio poetico, musicale, teatrale Ermo Colle, una competizione tra compagnie teatrali di professionisti provenienti da tutta Italia, alle quali viene assegnato un luogo da abitare, a cui dedicare ed adattare il proprio lavoro artistico per generare un evento di carattere poetico; l’Associazione Ermo Colle porta il teatro, la poesia, la musica e la danza in siti d’interesse storico e naturalistico generalmente non deputati ad ospitarli; il Palio poetico, musicale, teatrale Ermo Colle è un evento unico a livello nazionale che si svolge ogni anno nel periodo estivo, svelando luoghi sempre diversi e suggestivi della provincia di Parma; il Comune di Parma fa parte del progetto di rete Palio poetico, musicale, teatrale Ermo Colle, diventando sede di concorso

Tutti matti… in Emilia Parco della Cittadella, 15 agosto IX edizione

Rassegna internazionale di circo contemporaneo a Parma e provincia

Realizzata da Teatro Necessario Circo – Centro Nazionale di Produzione di Circo Contemporaneo

Insolito Festival XI edizione Spazio Malerba e altri luoghi, dal 30 agosto al 23 ottobre

“Insolito Festival torna a Parma e festeggia la sua undicesima edizione. Dal 30 agosto al 23 ottobre 2023 la rassegna, a cura dell’Associazione Micro Macro, porta in città un programma di appuntamenti dedicato ai numerosi e diversi linguaggi della scena contemporanea.”

Parma estate è… incontri

Festival della Parola rassegna itinerante, dal 30 maggio al 30 giugno

L’XI edizione del Festival ha come titolo SEGNI DI BELLEZZA. Il Festival 2024 si compone di un programma principale, Pedalate con Quisquilie Letterarie, esposizioni artistiche e Musica In-Chiostro (rassegna che si svolgerà tra fine agosto e settembre). Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Anche questa edizione coinvolge personalità provenienti dal mondo scientifico, culturale, artistico, con le quali sviluppare tematiche di estrema attualità.

Incontri allo Spazio Malerba spazio estivo della biblioteca Malerba, dal 13 giugno al 14 settembre

A giugno 2023 è stata inaugurata la Biblioteca “Luigi Malerba” presso il quartiere Montanara, che si è inserita nel contesto urbano come “biblioteca di quartiere”, luogo di incontro, svago e scambio, catalizzatore di utenze diversificate, dai bambini agli adulti. Anche quest’anno, da giugno a settembre, il Comune di Parma, nell’ambito della propria programmazione culturale, organizza vari eventi tra cui piccoli concerti, incontri e presentazioni di libri con scrittori.

Dedalo Piazza Garibaldi dal 25 al 28 giugno –> a cura di Luca Sommi

Grandi nomi della cultura e dello spettacolo che porteranno il loro originale punto di vista su temi di attualità.

LibrIncastello presenta: Paolo Giordano in “Tasmania” – Spazio Malerba, 11 luglio

RASSEGNA Musica in Castello – Nel 2024, la XXI edizione ospiterà 40 eventi in 26 municipalità su 7 province.

Anche quest’anno, Piccola Orchestra Italiana organizza un incontro a Parma presso lo Spazio Malerba che vedrà la partecipazione di Paolo Giordano che intratterrà il pubblico raccontando del suo ultimo romanzo intitolato “Tasmania” (Einaudi, 2022) accompagnato da musica dal vivo

Parma estate è… musica

Giugno di Note Piazzale San Francesco e Cortile d’Onore di Casa della Musica, dal 6 al 28 giugno

Bande nei quartieri, spazi all’aperto delle biblioteche Comunali, dall’8 giugno al 28 settembre

Festival Toscanini Parco della Musica e altri luoghi, dal 14 giugno al 27 luglio e 15 settembre

Festa della Musica Piazzale San Francesco e Cortile d’Onore di Casa della Musica, dal 17 al 28 giugno

Il Suono nella Bellezza Casa della Musica- P.le S. Francesco e Chiesa di San Vitale dal 22 giugno al 31 luglio

Un Festival estivo, caratterizzato dalla sinergia con le masterclass dell’Accademia di perfezionamento di Fondazione I Musici di Parma, che unisce in tal modo grandi interpreti internazionali e giovani musicisti da tutto il mondo, valorizzando inoltre luoghi inconsueti e suggestivi del patrimonio culturale della città.

Un Pizzico di luna Cortile d’Onore di Casa della Musica dal 1° al 15 luglio

Festival estivo a cura di Società dei Concerti di Parma dedicato quest’anno ai temi di rock e tango, con imperdibili appuntamenti non solo per appassionati.

Borgo Sound festival piazzale Salvo d’Acquisto, dal 29 giugno al 14 settembre.

A Parma si sta avvicinando l’inizio del Borgosound Festival 2024 memorial Simone Bertacca. Il contest dà l’opportunità alle Band di Città e Provincia – Gazzarock e alle Band di ogni parte d’Italia di presentare canzoni e testi inediti. Si parte sabato 29 giugno con la serata Over e si continua con le serate eliminatorie tutti i sabati di luglio

Superba è la notte Cortile d’Onore di Casa della Musica, dal 4 luglio al 6 settembre

La Rassegna Superba è la notte, da sempre dedicata al profondo legame tra musica e poesia, trae ispirazione quest’anno dal verso pucciniano Perché tarda la luna, dalla Turandot, per celebrare con suggestivi spettacoli nella cornice del cortile d’onore di Casa della Musica il centenario della morte di Giacomo Puccini. Otto concerti da luglio a settembre, nei quali si spazierà dalle liriche pucciniane a poeti moderni e contemporanei, che hanno collaborato con grandi musicisti del Novecento, come Federico Garcia Lorca, Piero Ciampi, Alda Merini, Italo Calvino, Fabrizio De André per chiudere con il ricordo del poeta parmigiano Raffaele Rinaldi.

Innovatorio Festival Casa della Musica, 5, 12 e 19 luglio

Innovatorio di Musica nasce a Parma da una necessità di supportare i giovani talenti e dare loro la possibilità di intraprendere una carriera musicale, seguendoli, sostenendoli, dando loro l’opportunità di esibirsi oltreoceano e in Italia a fianco di grandi musicisti.

Controtempisonori Piazzale Picelli 9 luglio, Casa della Musica 1° agosto

Affermato festival musicale che porterà come di consueto a Parma grandi nomi della scena indipendente.

Summertime Parco Ducale, dal 16 al 25 luglio

Summertime al Parco Ducale di Parma comincia il 16 luglio con Massimo Recalcati “I volti del desiderio“, prosegue il 19 luglio con Antonello Venditti “Notte prima degli esami 1984/2024 40th Anniversary“, il 20 luglio con Emma “tour Estivo“, il 24 luglio con Francesco De Gregori “dal vivo” e il 25 luglio Max Angioini in “Anche meno“.

I Parchi della Musica presenta: Arpe Sinfoniche Villa Malenchini, 18 luglio

Il Festival nel 2024 giunge al 11° anno di attività. Il progetto è volto alla promozione e valorizzazione del territorio dell’Appennino Tosco Emiliano, Aree Naturalistiche e Oasi Protette dell’Emilia Occidentale Piazze e Residenze Storiche

Cinema Serenade Cortile d’Onore di Casa della Musica, 22 e 29 luglio

Una rassegna di due serate dedicate all’ascolto di musiche tratte da film che hanno segnato la storia, proposte in versioni d’autore che le rendono dei veri e propri gioielli della musica da camera.

Barrique in Piazzale Picelli sino all’8 agosto

Uno spazio estivo vivace che porta nel cuore dell’Oltretorrente danza, musica, incontri e presentazioni per tutte le età.

Estate nei Quartieri – Appennino Valley art Festival presenta: “Parma Brass in concerto” Spazio Malerba, 5 settembre

(Fonte: Comune.parma.it)