Parma, “Festival della Serie A”: il programma

Si svolgerà a Parma il prossimo 7, 8 e 9 giugno 2024 la prima edizione del “Festival della Serie A”, l’evento organizzato da Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, con il contributo di Iren spa.

La manifestazione sarà itinerante e si svolgerà interamente nel cuore della città, all’interno di sedi come il Teatro Farnese, il Teatro Regio, il Palazzo del Governatore e il Laboratorio di San Paolo, che faranno da cornice ad una tre giorni di incontri e workshop focalizzati sul calcio di Serie A, per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano.

Per l’occasione la città accoglierà alcuni dei più grandi campioni, allenatori e dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre ad influencer amati dai giovani ed esperti di social media.

L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito con priorità a chi si registrerà, a partire da sabato 1° giugno, sull’APP “EVENTBRITE” o sul sito web eventribe.com

Selezionando il panel desiderato si prenoterà l’accesso alla sala tramite il pulsante “Get Tickets”, con la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 2 biglietti a persona. Premendo poi il tasto “View Tickets” si effettuerà il download del biglietto digitale, che sarà comunque inviato anche via e-mail all’indirizzo inserito in fase di registrazione, e varrà come titolo d’accesso.

Di seguito il programma completo dell’evento:

Il programma del 7 giugno

Ridotto del Teatro Regio:

– Ore 10.30-11-30: “Emilia Romagna, la Sport Valley”Speaker: Michele Guerra, Sindaco di Parma; Giammaria Manghi, Regione Emilia-Romagna; Luigi De Siervo, AD Lega Serie A; Christian Vieri, Ambassador Lega Serie AModera: Lorenzo Dallari, Direttore Editoriale Lega Serie A

– Ore 11.30-12.30: “Il Sogno Azzurro” Speaker: Gabriele Gravina, Presidente FIGC; Gianluigi Buffon, Capo Delegazione Nazionale Italiana Modera: Marco Cattaneo, Giornalista Amazon Prime Sport

– Ore 15.30-16.30: “Welcome Back Parma” Speaker: Kyle J. Krause, Presidente Parma Calcio 1913; Fabio Pecchia, Allenatore Parma Calcio 1913 Modera: Monica Bertini, Giornalista Sport Mediaset; Claudio Rinaldi, Direttore Gazzetta di Parma

– Ore 17.30-18.30, “Dentro la Serie A: incontro con i vertici dei Club” Speaker: Lorenzo Casini, Presidente Lega Serie A; Presidenti e Dirigenti delle Società di Serie A Modera: Stefano Agresti, Vice Direttore Gazzetta dello Sport

– Ore 18.45-19.45: “Legendary Coach” Speaker: Fabio Capello, Claudio Ranieri, Arrigo Sacchi Modera: Fabio Caressa, Giornalista Sky Sport

Palazzo del Governatore:

Ore 12.00-13.00, “Le nuove competizioni europee” – Speaker: Giorgio Marchetti, Vice Segretario Generale UEFA; Marco Brunelli, Segretario Generale FIGC; Andrea Butti, Direttore Competizioni Lega Serie A – Modera: Marco Foroni, Direttore Amazon Prime Sport

– Ore 15.00-16.00, “Gigi e Gianluca: Campioni per sempre” – Speaker: Serse Cosmi, Massimo Mauro, Andrea Ferretti, Ex medico della Nazionale Italiana – Modera: Giorgio Porrà, Giornalista Sky Sport

– Ore 16.00-17.00, “La domenica degli italiani: omaggio alla Domenica Sportiva” – Speaker: Simona Rolandi, Rai Sport; Eraldo Pecci – Modera: Iacopo Volpi, Direttore Rai Sport

Laboratorio aperto – Complesso San Paolo:

Ore 13.00-13.30, “Tra campi di calcio e vigneti” Nevio Scala dialoga con Alessandro Marzocchi e Sandro Piovani

– Ore 15.00-16.00, “Il calcio nell’era dei social” – Speaker: Federico Manasse, Gazzetta dello Sport; Federico Marconi, Youtuber League; Giovanni Molaschi, Chiamarsi Bomber; ZWJackson, Creator – Modera: Andrea David Rizzi, Head of MediaCo&Sports YouTube Italy

– Ore 16.00-17.00, “Le Leghe europee a confronto” – Speaker: Andrea Butti, Direttore Competizioni Lega Serie A; Jan De Jong, Eredivisie Olandese; Mathieu Moreuil, Premier League; Lorin Parys, Pro League Belga; Pedro Proença, La Liga Portugal; Claudius Schafer, Super League Svizzera – Modera: Chiara Icardi, Giornalista Radio TV Serie A con RDS

Il programma dell’8 giugno

Ridotto del Teatro Regio:

Ore 09.30-10.30, “Il calcio che ci fa grandi” – Speaker: S.E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo Diocesi di Parma; S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale Azione Cattolica Italiana; Vittorio Bosio / Presidente CSI; Mattia Notari, Resp. Sett. Giov. Parma Calcio 1913, Paola Severini – Modera: Federica Lodi, Giornalista Sky Sport

– Ore 11.00-12.00: “Uno Sport Sostenibile” – Speaker: Lorenzo Casini, Presidente Lega Serie A; Silvia Salis, Vice Presidente Vicario Coni – Modera: Giorgia Rossi, Giornalista DAZN

– Ore 15.00-16.00, “Le grandi voci del calcio” – Speaker: Stefano Bizzotto, Pieruigi Pardo, Stefano Borghi, Sandro Piccinini, Massimo Callegari, Riccardo Trevisani, Massimo Marianella – Modera: Lorenzo Dallari, Direttore Editoriale Lega Serie A

– Ore 16.30-17.30, “Il sogno (che ci “Lega”) non ha colore” – Speaker: Seydou Sarr, Attore film “Io Capitano”; Guendalina Archimede / Producer Rai Cinema – Modera: Marco Cattaneo, Giornalista Amazon Prime Sport

– Ore 18.00-19.00, “Milan e Monza: un affare di cuore” – Speaker: Adriano Galliani, AD Monza; Demetrio Albertini; Filippo Galli – Modera: Carlo Pellegatti

Palazzo del Governatore:

– Ore 10.30-11.30, “Happy birthday Miss Radio” – Speaker: Bruno Gentili, Radio Rai; Francesco Repice, Radio Rai; Giancarlo Ceci, Radio Parma; Massimiliano Montefusco, General Manager RDS – Modera: Massimo De Luca, Giornalista e conduttore televisivo

– Ore 12.00-13.00, “Marcello Lippi Story” – Speaker: Marcello Lippi; Davide Lippi – Modera: Guido Vaciago, Direttore Tuttosport

– Ore 16.00-17.00, “TV Locali, il calcio nel DNA” – Speaker: Umberto Chiariello; Michele Plastino; Tiziano Crudeli; Fabio Ravezzani; Franco Ordine – Modera: Alberto Bortolotti

– Ore 17.30-18.30, “La domenica degli italiani: omaggio a Pressing” – Speaker: Monica Bertini, Giornalista Sportmediaset; Massimo Callegari, Giornalista Sportmediaset; Massimo De Luca, Giornalista e conduttore televisivo – Modera: Alberto Brandi, Direttore Sportmediaset

– Ore 19.00-20.00, “Sky Sport: la casa dello sport” – Speaker: Federico Ferri, Direttore Sky Sport; Fabio Tavelli, Giornalista Sky Sport; Talent Sky Sport – Modera: Veronica Baldaccini, Giornalista Sky Sport

Laboratorio Aperto – Complesso di San Paolo:

– Ore 10.00-11.00, “Stadi italiani: ultima chiamata?” – Speaker: Andrea Cardinaletti, Responsabile Infrastrutture Lega Serie A; Stefano Campoccia, Vice Presidente Udinese Calcio; Luigi Capitanio, Deloitte; Marco Casamonti, Architetto; Luigi De Siervo, AD Lega Serie A – Modera: Marco Belinazzo, Giornalista Il Sole 24 Ore

– Ore 11.30-12.30, “Il calcio si racconta su TikTok” – Speaker: Anna Maria Baccaro, Giornalista; Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok; Lorenzo Galletti, Head of Social Parma Calcio 1913; Mario Machille, Social Media SSC Napoli; Francesco Marconi, Social Media Dinamo Sassari; Sinnaggagghiri, Creator – Modera: Pierdamiano Tomagra, Responsabile Digital Lega Serie A

– Ore 15.30-16.30, “Dati di performance, intelligenza artificiale e virtual graphics” – Modera: Gianluca Teodori, Caporedattore RDS – Speaker: Cristian Arcieri, Stats Perform; Adriano Bacconi, Math & Sport; Edoardo Degli Innocenti, Kama Sport; Fulvio Ferrara, ISG; Luisella Fusco, Direttore Media Operations & Broadcast Lega Serie A; Antonio Gatto, Hawk Eye

– Ore 17.00-18.00, “Crazy for Football” – Speaker: Santo Rullo, Medico Psichiatra, ideatore progetto Nazionale Crazy for Football; Enrico Zanchini, Commissario Tecnico Nazionale Crazy for Football – Modera: Lucia Blini, Vice Direttore Sport TGcom24

– Ore 18.30-19.30, “La eSerie A” – Speaker: Axel Arizzi, Chief Marketing Officer Dsyre; Maria Rita Labrocca, Social Media & eSports; Specialist Parma Calcio 1913; Pier Luigi Parnofiello, CEO & Founder PG eSports – Modera: Sabino Palermo, Caster eSerie A TIM

Il programma del 9 giugno

Ridotto del Teatro Regio:

– Ore 10.30-11.30, “Abbuffata di stelle” – Speaker: Andrea Aprea, Chef stellato; Massimo Bottura, Chef stellato; Carlo Cracco, Chef stellato – Moderatore: Lorenzo Dallari, Direttore Editoriale Lega Serie A

– Ore 12.00-13.00, “Il calcio, passione italiana e acceleratore di business” – Speaker: Sandra Aitala, Head of Brand Strategy, Media & Commercial TIM; Antonio Allegra, Group Football Marketing Director Panini; Francesco Meroni, Marketing Director Mondelez – Modera: Michele Ciccarese / Direttore Marketing & Commerciale Lega Serie A

Palazzo del Governatore:

Ore 10.00-11.00, “La Primavera della Serie A” – Speaker: Roberto Samaden, Resp. Settore Giov. Atalanta; Massimo Tarantino, Resp. Settore Giov. Inter, Squadra vincitrice Campionato 23/24 – Modera: Michele Criscitiello, Direttore Sportitalia

– Ore 11.30-12.30, “DAZN: Open Var e un mondo di sport” – Speaker: Alessandro Lacovara, Senior VP Marketing DAZN; Pierluigi Pardo, Giornalista DAZN; Gianluca Rocchi, Responsabile CAN; Andrea Stramaccioni, Opinionista DAZN – Modera: Giorgia Rossi, Giornalista DAZN

Laboratorio Aperto – Complesso di San Paolo:

Ore 09.30-10.30, “Il metaverso della pirateria”- Speaker: Federico Bagnoli Rossi, Direttore FAPAV; Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM; Luigi De Siervo, AD Lega Serie A – Modera: Luciano Mondellini, Direttore Calcio e Finanza

– Ore 11.00-12.00, “Il fenomeno Fantacalcio” – Speaker: Alfredo De Vuono, Project Manager Fantacalcio; Dario Ronzulli, Fantacalcio.it; Riccardo Trevisani, Giornalista Sportmediaset – Modera: Marco Mazzocchi, Giornalista Rai Sport

(Fonte: Comune.parma.it)