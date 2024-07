Animali domestici: attenzione ai mesi caldi

Le vacanze estive sono alle porte e iniziamo a pensare a tutto ciò di cui avremo bisogno per garantire il benessere dei nostri cani, gatti e altri animali domestici durante le lunghe giornate all’aria aperta. Mantenere l’igiene dei nostri amici a quattro zampe è una priorità assoluta, specialmente dopo lunghe passeggiate nei boschi o al mare. L’acqua è un elemento molto amato dai nostri animali domestici: fiumi, laghi e mare diventano veri e propri parchi acquatici per loro! Tuttavia, al rientro, è fondamentale procedere con una corretta toilettatura.

Nell’articolo scoprirai la routine di pulizia ideale per cani, gatti e altri animali domestici consigliata dagli esperti di ElsaBeauty. Seguire questi suggerimenti ti aiuterà a mantenere il pelo e la pelle del tuo cane o gatto sani e puliti durante tutta l’estate. Inoltre, affronteremo come proteggere le zampe e il tartufo dei nostri animali domestici dalla sabbia e dall’asfalto bollente. Saprai esattamente cosa fare per prevenire scottature e disagi, assicurando così che le vostre avventure estive siano sicure e piacevoli. Non perdere questi consigli essenziali per un’estate serena e divertente insieme ai tuoi cani, gatti e altri amici a quattro zampe!

Chi ha fatto il bagno al mare dovrà essere sciacquato con acqua dolce e qualche goccia di Shampoo Igienizzante Dermoprotettivo; servirà a lenire la cute e prevenire arrossamenti provocati dalla salsedine. Per chi ha fatto il bagno in fiumi e laghi, lo shampoo servirà a rimuovere fango e odori.

Se non si ha tempo per uno shampoo completo, una passata di Polvere Igienizzante Lenitiva consentirà una toilettatura senza uso di acqua. Gli odori verranno eliminati, la cute sarà lenita dagli arrossamenti ed il pelo tornerà lucido e splendente. Orecchie, zampe e parti intime non meritano meno attenzione del resto del corpo. Il Tonico Cute Detergente Purificante con l’ausilio di un dischetto di cotone rimuoverà polvere, sabbia e salsedine. Per la pulizia del contorno occhi la Lozione Contorno Occhi Detergente Antimacchie toglierà tutte le impurità da questa zona ed eviterà il formarsi di macchie scure. Nei Pets a pelo bianco la lozione può essere usata anche per rimuovere le macchie gialle da cibo o leccamento.

Quando le temperature salgono, sappiamo bene che camminare sulla sabbia o sull’asfalto bollente può essere pericoloso per i nostri amici animali. Una buona abitudine è quella di controllare sempre i loro polpastrelli a fine giornata e lenire la cute con un velo di Unguento Risolvente CBD. La cute verrà così nutrita e quindi idratata e scompariranno eventuali rossori causati dal calore. L’Unguento Risolvente CBD non può mancare nella valigia del pet anche per lenire le punture di insetti, per facilitare la cicatrizzazione di eventuali piccole lesioni cutanee.

