Attenzione agli autovelox: la mappa dei dispositivi

Regione per Regione, ecco dove si trovano gli autovelox fissi in Italia che rilevano l’eccesso di velocità su autostrade e rete ordinaria. Scopri l’elenco fornito dalla Polizia stradale. Si tratta di un totale di 11.171 dispositivi autovelox. Questo dato include sia le tratte controllate da Tutor che gli apparecchi utilizzati per rilevare le infrazioni semaforiche. Gli autovelox, sia fissi che mobili, sono presenti su tutte le tipologie di strada e rilevano istantaneamente la velocità, emettendo multe in caso di superamento dei limiti consentiti.

Con il decreto del 28 maggio 2024, i Comuni non possono più installare autovelox autonomamente senza un accordo con le Prefetture. La gestione operativa degli apparecchi in questione è ora esclusivamente affidata alle forze di polizia, eliminando il ricorso alle società esterne. La Polizia stradale mantiene e aggiorna un elenco completo delle postazioni fisse presenti sulla rete autostradale e ordinaria. Di seguito, la mappa aggiornata delle apparecchiature gestite dalla polizia stradale, Regione per Regione.

Piemonte e Lombardia

Il servizio di polizia stradale del Ministero dell’Interno informa che sulle autostrade del Piemonte sono presenti tre postazioni di autovelox fissi, una delle quali situata all’interno del Traforo del Frejus. Inoltre, in Lombardia sono state installate quattro postazioni fisse di autovelox sulle strade ordinarie, distribuite tra le province di Varese e Milano.

Traforo del Frejus, galleria, entrambe le direzioni, Bardonecchia;

A55 Tangenziale Nord, km 08+250, direzione Nord, Collegno;

A55 Tangenziale Sud, km 15+680, direzione Sud, Nichelino;

SS336 Aeroporto Malpensa, km 08+550, direzione Ovest, Cardano al Campo;

SS336 Aeroporto Malpensa, km 17+680, direzione Est, Lonate Pozzolo;

SS336 Aeroporto Malpensa, km 32+700, direzione Ovest, Inveruno;

SS336 Aeroporto Malpensa, km 33+700, direzione Est, Meseno.

Veneto e Friuli Venezia Giulia

Le quattro postazioni fisse del Veneto, tutte situate sulla rete autostradale, si trovano sull’autostrada A4 Torino–Trieste. Due di queste sono posizionate in direzione Ovest e due in direzione Est, tutte situate nella provincia di Venezia. In Friuli Venezia Giulia, le apparecchiature della polizia stradale per il rilevamento della velocità sono distribuite su tre strade ordinarie della provincia di Pordenone: la SR463, la SR464 e la SR251.

SR463, km 49+300, direzione Ovest, San Vito al Tagliamento;

SR463, km 50+225, direzione Est, San Vito al Tagliamento;

SR464, km 13+930, direzione Ovest, Spilimbergo;

SR464, km 14+837, direzione Est, Spilimbergo;

SR251, km 79+903, direzione Ovest, Claut;

SR251, km 94+596, direzione Est, Erto e Casso.

Toscana ed Emilia Romagna

In Toscana ed Emilia Romagna, tutte le postazioni fisse segnalate dalla Polizia Stradale si trovano sulla rete autostradale. Sull’autostrada A1, le postazioni sono presenti in entrambe le direzioni, precisamente all’altezza di Civitella in Val di Chiana (Sud) e Bagno a Ripoli (Nord). Sull’autostrada A12 ci sono due autovelox, posizionati sia in direzione Nord che Sud. Sull’autostrada A11 e sull’A15, c’è un solo dispositivo: rispettivamente a Serravalle Pistoiese (Ovest) e Berceto (Nord).

A1 Milano-Napoli, km 305+500, direzione Nord, Bagno a Ripoli (Fi);

A1 Milano–Napoli, km 362+500, direzione Sud, Civitella in Val di Chiana (Ar);

A11 Firenze–Pisa Nord, km 35+500, direzione Ovest, Serravalle Pistoiese (Pt);

A12 Livorno-Rosignano, km 196+500, direzione Nord, Rosignano Marittimo (Li);

A15 Parma–La Spezia, km 53+000, direzione Nord, Berceto (Pr)

Umbria e Marche

Tra Umbria e Marche sono presenti quindici postazioni fisse per il controllo della velocità, distribuite sia sulle autostrade che sulle strade ordinarie. Sull’A14, gli autovelox si trovano a Pesaro (direzione Sud), Potenza Picena (direzione Nord) e Campofilone (direzione Nord). Altre postazioni autostradali si trovano sul raccordo RA11, sulla superstrada Ascoli-Mare e sul raccordo RA6 che collega Perugia all’Autostrada del Sole (A1). Per quanto riguarda le strade ordinarie, dieci apparecchiature sono installate nei comuni umbri di Perugia, Todi e Narni, e nelle località marchigiane di Corridonia, Jesi, Ancona e Colli al Metauro.

A14 Bologna–Taranto, km 154+060, direzione Sud, Pesaro;

A14 Bologna-Taranto, km 254+340, direzione Nord, Potenza Picena (Mc);

A14 Bologna-Taranto, km 290+540, direzione Nord, Campofilone (Fm);

RA11 Superstrada Ascoli-Mare, km 03+800, direzione Est, Ascoli Piceno;

RA6, km 57+050, direzione Est, Perugia;

SS3 bis Terni–Ravenna, km 72 e 73+500, direzione Nord e Sud, Perugia;

SS3 bis Terni-Ravenna, km 39 e 40+750, direzione Nord e Sud, Todi;

SS675 Viterbo-Terni, km 52+150, direzione Sud, Narni (Tr);

SS73 Fano Grosseto, km 95+150, direzione Est, Colli al Metauro (Pu);

SS73 Fano Grosseto , km 102+150, direzione Ovest, Cartoceto (Pu);

SS76 della Val d’Esino, km 64+000, direzione Ovest, Jesi (An);

SS77 Foligno-Civitanova Marche, km 88+600, direzione Est, Corridonia (Mc);

SS16 Venezia-Otranto, km 294+620, direzione Nord, Ancona.

Campania

In Campania sono presenti dodici autovelox fissi, equamente divisi tra la rete stradale ordinaria e quella autostradale. Sulla SS268 del Vesuvio, nella provincia di Napoli, ci sono due dispositivi, uno per ogni direzione. Un ulteriore autovelox si trova sulla SS7 Appia in direzione Ovest, un altro sulla SS87 Sannitica verso Nord, e due sulla SS372 Telesina, tutti situati in provincia di Benevento. Gli altri sei autovelox sono installati sui raccordi autostradali RA2 Avellino-Salerno e RA9 di Benevento, operativi in entrambe le direzioni.

RA2 Avellino-Salerno 17+825 Nord Solofra (Av);

RA2 Avellino-Salerno 27+196 Nord Cesinali (Av);

RA2 Avellino-Salerno , km 17+015, direzione Sud Montoro (Av);

RA2 Avellino-Salerno, km 24+368, direzione Sud, Serino (Av);

RA9 di Benevento, km 10 e 11+480, direzione Sud e Nord, Benevento;

SS268 del Vesuvio, km 11+500, direzione Sud, Nola (Na);

SS268 del Vesuvio, km 4+190, direzione Nord, Sant’Anastasia (Na);

SS7 Appia, km 253+120, direzione Ovest, Ceppaloni (Bn);

SS87 Sannitica, km 81+700, direzione Nord, Torrecuso (Bn);

SS372 Telesina, km 57+860, direzione Nord, Torrecuso (Bn);

SS372 Telesina, km 47+000, direzione Sud, Solopaca (Bn).

Puglia, Basilicata e Calabria

In Puglia, Basilicata e Calabria si contano sette postazioni fisse per il rilevamento della velocità. Sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, ci sono due autovelox posizionati nei pressi dei comuni di Bitritto e Sannicandro di Bari, entrambi situati nella provincia di Bari. Per quanto riguarda le strade ordinarie, sono installate quattro postazioni: una a Chieuti direzione Nord, una a Potenza direzione Nord, e due a Crotone, che controllano entrambe le direzioni di marcia.

A14 Bologna-Taranto, km 683+397, direzione Sud, Bitritto (Ba);

A14 Bologna-Taranto, km 689+715 , direzione Nord, Sannicandro di Bari (Ba);

SS16 Venezia-Otranto, km 609+000, direzione Nord, Chieuti (Fg);

SS658 Potenza-Melfi, km 2+600, direzione Nord, Potenza;

SS106 Reggio Calabria-Taranto, km 240+900, direzione Nord e Sud, Crotone.

(Fonte: Moveo.telepass.com)