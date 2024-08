Dieta sana, importante per il cervello in età avanzata

Uno studio innovativo ha dimostrato che adottare una dieta equilibrata fin dalla giovane età può contribuire a preservare le funzioni cerebrali in età avanzata. Questa ricerca, che ha monitorato più di 3.000 persone per quasi 75 anni, è stata condotta dalla Tufts University del Massachusetts e presentata al Nutrition 2024, l’incontro annuale dell’American Society for Nutrition a Chicago. In questo articolo informativo di Microbiologia Italia parleremo dell’importanza di una dieta sana per il cervello in età avanzata.

Il campione di 3.059 adulti britannici è stato inizialmente arruolato durante l’infanzia per il National Survey of Health and Development. L’obiettivo principale dello studio era esaminare come la qualità dell’alimentazione influisca sulle capacità cognitive nel corso della vita. I dati raccolti includevano informazioni dettagliate sulla dieta, sui risultati cognitivi e su altri fattori, ottenuti tramite questionari e test.

I risultati sono stati sorprendenti: gli individui che seguivano le linee guida dietetiche 2020-2025 per gli americani, caratterizzate da un alto consumo di verdura, frutta, legumi e cereali integrali, e un basso consumo di sodio, zuccheri aggiunti e cereali raffinati, hanno mantenuto capacità cognitive superiori rispetto ai coetanei con diete meno salutari. In particolare, solo l’8% delle persone con una dieta di bassa qualità ha mantenuto elevate capacità cognitive nel tempo, mentre solo il 7% delle persone con una dieta di alta qualità ha mostrato basse capacità cognitive rispetto ai coetanei.

Quasi un quarto dei partecipanti con i punteggi cognitivi più bassi ha mostrato segni di demenza, assenti invece nel gruppo con i punteggi cognitivi più alti. Ad esempio, gli individui con il livello cognitivo più elevato all’età di 68-70 anni hanno mostrato una migliore memoria di lavoro e velocità di elaborazione delle informazioni.

Secondo gli autori dello studio, le scelte alimentari nei primi anni di vita possono influenzare le decisioni dietetiche future, con effetti cumulativi sulla progressione delle capacità cognitive globali. Questo studio si aggiunge a una crescente evidenza che supporta l’idea che una dieta sana possa aiutare a prevenire il morbo di Alzheimer e il declino cognitivo legato all’età.

Un altro studio presentato a Nutrition 2024, condotto dalla Harvard TH Chan School of Public Health di Boston, ha dimostrato che gli sforzi per migliorare la dieta sono premiati anche quando iniziano nella mezza età. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 106.000 persone, risalenti al 1986, e hanno trovato una forte correlazione tra una buona alimentazione e un sano invecchiamento.

I partecipanti che hanno aderito alle linee guida dietetiche per gli americani avevano l’84% di probabilità in più di invecchiare in buona salute rispetto a coloro che non seguivano tali principi. Anche altri modelli alimentari, come la dieta mediterranea alternativa e la dieta DASH, hanno mostrato forti correlazioni con l’invecchiamento sano.

Una dieta sana è come un investimento che paga nel tempo, aiutando a prevenire malattie e mantenendo il cervello in salute. Iniziare a seguire una dieta equilibrata fin dalla giovane età, o anche nella mezza età, può avere effetti positivi significativi sulla salute cognitiva e generale.

(Fonte: Microbiologiaitalia.it)