Edicole Parma, svolta definitiva in arrivo

Fenagi (Federazione Nazionale Giornalai), categoria che rappresenta la maggioranza degli edicolanti di Parma e provincia e aderente a Confesercenti Parma, è stata parte attiva per definire una serie di novità inerenti il ‘Regolamento del sistema dell’offerta della stampa e periodici’.

Vittoria Petrazzoli, edicolante e Presidente Fenagi Parma, così commenta: “Siamo molto soddisfatti di aver contribuito all’aggiornamento del Regolamento e confidiamo in ulteriori sviluppi che questo percorso di attualizzazione potrà avere nel prossimo futuro. Le nostre osservazioni e le esigenze di un’intera categoria sono state ascoltate e per questo ringrazio l’Assessora Vernizzi, il Delegato al Commercio Vedrini e i tecnici dell’Ufficio Commercio”.

“È un bene che si stia lavorando a un’attualizzazione di norme risalenti a circa 20 anni fa, perché nel frattempo sono cambiate le esigenze degli imprenditori ed il mercato di riferimento – continua Antonio Vinci, Direttore Confesercenti Parma. Gli aggiornamenti decisi prevedono una semplificazione degli aspetti burocratici per l’apertura di nuovi chioschi e la possibilità per le edicole di ampliare la vendita ad altre categorie merceologiche, anche alimentari, dando così importanti strumenti agli imprenditori per ottenere nuove marginalità. Come Associazione ci auguriamo che questo sia l’inizio di un percorso che porti a un ulteriore snellimento burocratico per le riaperture di chioschi dismessi e per affidare agli edicolanti nuovi servizi che coprano aree scoperte della città. Auspichiamo, in ultimo, che l’Amministrazione trovi le risorse per sgravare gli operatori del settore degli oneri di occupazione del suolo pubblico in modo da favorire le attività già esistenti”.

(Fonte: Gazzettadellemilia.it)