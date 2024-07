Emergenza caldo, le regole per proteggere gli animali

In estate è fondamentale adottare alcune precauzioni per assicurarsi che i nostri amici a quattro zampe rimangano al fresco e al sicuro. Seguire alcuni semplici accorgimenti può fare davvero la differenza nel mantenere il tuo pet felice e in salute. Scopriamoli insieme!

Una corretta idratazione è fondamentale tanto per noi quanto per i nostri amici animali durante i mesi caldi. Pertanto, assicurati che il tuo pet abbia sempre a disposizione acqua fresca e pulita, non dimenticando di controllare con frequenza che la ciotola sia sempre piena. Cambia l’acqua spesso, specialmente nelle giornate molto calde, per evitare che ristagni. Quando vai in vacanza o organizzi una gita fuori porta, invece, non dimenticare di portare sempre con te una bottiglia d’acqua e una pratica ciotola da viaggio. Infine, offri cibi umidi e snack rinfrescanti: sebbene spesso sottovalutati sono una risorsa utile per stimolare l’assunzione di liquidi.

Le passeggiate outdoor sono un must a cui non è possibile rinunciare. Anche in estate, infatti, i nostri pet devono poter uscire e fare movimento, sebbene con qualche accorgimento in più. Il nostro consiglio per proteggere i tuoi animali dal caldo è di programmare le uscite nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente al mattino presto e nel tardo pomeriggio, per evitare colpi di calore. Preoccupati di cercare percorsi ombreggiati o freschi, come i parchi, e non dimenticare di proteggere le zampe del tuo pet dall’asfalto caldo utilizzando balsami protettivi specifici. Sebbene spesso sottovalutati, questi prodotti formano uno strato protettivo che aiuta a prevenire ustioni e irritazioni, permettendo al tuo amico peloso di godersi il momento della passeggiata in tutta serenità.

Durante l’estate, il caldo può influenzare l’appetito dei nostri amici pelosi, proprio come accade anche a noi umani. Per questo motivo, è importante adattare la loro alimentazione alla stagione: il nostro consiglio è di nutrire il tuo pet nelle ore più fresche della giornata, come la mattina presto o la sera dopo il tramonto, quando le temperature sono più miti. Inoltre, puoi pensare di suddividere i pasti in porzioni più piccole e somministrarli più volte al giorno per favorire una migliore digestione. A tal proposito, assicurati sempre di seguire attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni degli alimenti.

Durante il periodo estivo, e non solo, la toelettatura è essenziale per il benessere dei nostri amici pelosi: la corretta rimozione dei peli in eccesso, infatti, facilita una migliore ventilazione, come pure la termoregolazione del corpo, riducendo così il rischio di surriscaldamento. Per gli animali a pelo lungo, in particolare, una tosatura parziale o un taglio più corto possono contribuire ad alleviare il calore e a rendere le giornate estive più sopportabili.

Pur di stare con noi, i nostri pet ci seguirebbero ovunque e in qualsiasi momento, anche quando fuori fa troppo caldo! Il rischio, però, è che si affatichino eccessivamente con gravi rischi per la loro salute. Pertanto, fai molta attenzione ad eventuali segnali di sforzo, come una respirazione molto rapida, la bocca spalancata e una salivazione eccessiva. Inoltre, ricorda di portare sempre con te una ciotola dell’acqua e di rinfrescare spesso l’animale approfittando di fontanelle e fontane pubbliche. Inoltre, ricorda di non lasciare mai il tuo pet chiuso in auto, nemmeno per pochi minuti: le temperature interne all’abitacolo possono salire molto rapidamente e mettere a rischio la sua salute.

(Fonte: Arcalodi.it)