Nuova Peugeot 3008, prenota un test drive da “Fratelli Davighi”

La Peugeot 3008 del 2024 mostra un lampante cambiamento rispetto al passato, sia per quanto riguarda il design sia per la voluminosità del mezzo.

Se paragonata alla versione precedente, la nuova 3008 si presenta con qualche centimetro in più (sia in larghezza che in lunghezza), oltre a sfoggiare una calandra più imponente e tridimensionale. Risulta inoltre d’effetto il tocco del triplice artiglio, specialmente all’anteriore, che caratterizza tutti i frontali delle ultime soluzioni estetiche Peugeot, dalle auto più compatte a quelle più sviluppate.

All’interno dell’abitacolo spicca lo schermo ad alta definizione da 21 pollici, il cosiddetto Peugeot I-Cockpit, che può essere comodamente utilizzato con comandi vocali grazie ad un software compatibile con Apple a CarPlay. Anche da seduti è evidente l’aumentata spaziosità della nuova 3008, impreziosita da un’illuminazione elegantemente rifinita che accentua l’effetto delle tre dimensioni.

La versione elettrica garantisce batterie per 8 anni e un’autonomia chilometrica che supera i 600 km. Su strada il mezzo è divertente e sicuro allo stesso tempo, ideale per viaggiare in famiglia senza rinunciare alla modalità Sport per i gli amanti della guida dinamica, che possono sbizzarrirsi al volante del SUV Coupé da 213 CV. Gli altri “mood” a disposizione sono Eco e Normal: ognuno di questi influisce sulla potenza, sull’accelerazione e sul carico dello sterzo.

Un altro fattore da sottolineare è la visibilità ad ampio raggio dal posto di guida, senza dubbio apprezzabile grazie ad una disposizione ulteriormente ottimizzata degli specchietti e ad una serie di telecamere con sensori a 360 gradi. Per chi volesse scoprire l’effettiva emozione alla guida della nuova 3008, tenga sempre presente che Peugeot, a Parma, è da sempre Davighi.

