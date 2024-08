Parma città, nuovi spazi per Associazioni femminili

La Giunta Comunale ha dato il via libera a nuove progettualità per l’immobile in Largo 8 Marzo di proprietà del Comune di Parma, e per lo “Spazio A” in via Melloni.

Per quanto riguarda Largo 8 Marzo sito nel quartiere Montanara, è stato deliberato che l’immobile continuerà a ospitare le associazioni del quartiere principalmente, come “Circolo otto Marzo” APS che manterrà la sede al piano terra dell’edificio. Con atti futuri, le altre stanze rimarranno designate come “Bene Comune Urbano” indirizzato alle realtà associative del quartiere grazie a Patti di collaborazione.

La Giunta Comunale ha contestualmente deliberato anche il via libera a un avviso pubblico per la concessione dello “Spazio A” di via Melloni, rivolto associazioni e soggetti senza scopo di lucro che si occupano di valorizzazione del tema della condizione femminile e della donna. Lo “Spazio A” è collocato strategicamente nel cuore della città, all’interno del Complesso San Paolo; è di proprietà del Comune di Parma, in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A. e al momento è libero da utilizzi. Chi si aggiudicherà l’avviso potrà utilizzare lo “Spazio A” sia come sede, sia come luogo per iniziative e attività a sostegno delle donne. Questo provvedimento si colloca nell’ambito del costante interesse che il Comune di Parma pone nella promozione delle pari opportunità.

L’assessore con delega al Patrimonio Marco Bosi ha affermato: “Sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a dare seguito ad un impegno preciso che ci eravamo presi: quelli di dare voce e spazio al tema della donna e della sua condizione in una società che deve fare ancora tanti passi avanti. La nuova collocazione di via Melloni darà grande visibilità a questo tema. Sono altrettanto soddisfatto che si sia riusciti a dare continuità alle attività aggregative di Largo 8 marzo che è uno dei punti di riferimento del quartiere Montanara”.

Daria Jacopozzi, Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri, ha commentato: “Siamo rimasti continuamente in ascolto delle realtà associative attive sul territorio e per questo abbiamo deciso di mantenere la metà spazi di Largo 8 Marzo già definiti “bene comune” indirizzandoli alle realtà del quartiere. Largo 8 marzo sarà sede del nuovo Laboratorio di Quartiere ma anche di una convivenza di associazioni che porteranno vivacità nella logica della Casa del quartiere”.

Caterina Bonetti, assessora con delega a Diritti e pari opportunità, ha dichiarato: “Con questa delibera affrontiamo un passaggio che, dopo attente e lunghe valutazioni, portate avanti sempre in dialogo con i soggetti coinvolti, speriamo possa dare risposta alle necessità di tutti. Manteniamo l’impegno sulle politiche di genere e confermiamo l’importanza di dare una “casa” adeguata e valorizzante a questo tema, così centrale anche nel nostro operato amministrativo. Riconfermiamo l’importanza dell’associazionismo territoriale e dei suoi legami con il quartiere Montanara, prestando attenzione alle esigenze di chi vive e anima la socialità della zona. Sono percorsi lunghi talvolta, ma l’obiettivo, come sempre, è quello di non lasciare indietro nessuna realtà attiva per il bene della comunità”.

(Fonte: Comune.parma.it)