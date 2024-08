Parma, gli spettacoli fino al 4 agosto

Non si ferma la vivace estate di Parma tra musica, cinema e letteratura e che, anche la prossima settimana, si anima di tanti interessanti e diverse proposte. Mercoledì 31 nel Cortile d’onore della Casa della Musica dalle ore 21.00 Superba è la notte per la rassegna Il Suono della bellezza, dedicata a musica e poesia, vedrà protagonista l’Ensemble I Musici di Parma che eseguirà musiche arrangiate da Mariachiara Cortese con la voce narrante di Paolo Rossini ad interpretare le più celebri poesie di Alda Merini. Il Suono nella Bellezza è una rassegna musicale che da sempre unisce la presenza di interpreti affermati a quella di promettenti allievi, futuri protagonisti del panorama musicale in Italia e all’estero. Mercoledì sera dalle 21 ad ingresso libero (vietato ai minori di 18 anni) i “Giardini della Paura” propongono la proiezione del film di di Danny e Michael Philippou, ad aprire la serata il live della band Lourdes Rebels. Giovedì 1 agosto la rassegna itinerante di Piazze che ridono del Cinemino arriverà in Piazzale Codroipo, Q.re San Leonardo con tutta la simpatia di Steno e Corbucci che hanno scelto Renato Pozzetto e Paolo Villaggio per un indimenticabile TRE TIGRI CONTRO TRE TIGRI del 1977. Ma dedicata ad un grande classico, però della letteratura, è sempre giovedì dalle 21 la serata di Casa della Musica.

Nell’ambito della VIII edizione della rassegna Superba è la Notte. La Poesia incontra la Musica, organizzata dal Comune di Parma – Assessorato alla Cultura – Casa della Musica, andrà in scena lo spettacolo 6 Politico – live electric poetry realizzato in collaborazione con la rassegna Controtempisonori 2024 – venticinquesima edizione, il concerto è dedicato e liberamente ispirato a Lezioni Americane di Italo Calvino. 6 politico è una formazione poetica/musicale composta dai seguenti artisti: Giorgio Riccardo Galassi, voce, letture e canto, Tiziano Bianchi, tromba, synth e basso elettrico, Lorenzo Valdesalici, chitarra elettrica e live electronics e Antonio Maria Rapa, batteria e percussioni.

Musica e letteratura ancora insieme e sempre il 1° agosto allo spazio esterno della Biblioteca Malerba. In programma un viaggio musicale e letterario nel Sud degli Stati Uniti con Seba Pezzani che presenta il suo nuovo libro L’America di Jeffery Deaver e Joe Lansdale (edizioni Perrone) e il concerto dei RAB4. Ci sono storie che il tempo non ha cancellato nel Sud degli Stati Uniti. Seba Pezzani ricostruisce un itinerario carico di suggestioni che dall’Alabama di Harper Lee, incontra Jeffery Deaver e molti altri, approdando a casa di Joe R. Lansdale, uno degli scrittori americani più amati degli ultimi anni. L’autore sarà accompagnato dalle musiche dei RAB4 che proporranno un repertorio di classici americani e di brani originali in inglese, alternando momenti intimistici e quasi del tutto acustici a sonorità più grezze e slanci rock blues. Ingresso libero. Domenica 4 Agosto alle 21.00 all’Arena estiva del cinema Astra la proiezione di ZAMORA (biglietto speciale a 3,50 euro) di Neri Marcorè con Alberto Paradossi, Neri Marcorè e candidato a 2 “Nastri d’Argento sarà anche l’occasione per assistere alla presentazione dal vivo del film da parte del regista e protagonista Neri Marcorè.

