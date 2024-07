Patrimonio italiani, in calo la ricchezza media

Secondo i dati di Ubs entro il 2028 il numero di adulti con un patrimonio al di sopra del milione di dollari crescerà del 9%, pari a un aumento di circa 123 mila individui rispetto allo scorso anno. Nel 2023 la crescita mondiale della ricchezza ha recuperato terreno dopo il calo subito nel 2022, con un’espansione del 4,2% (calcolo in dollari), a seguito della diminuzione del 3% nell’anno precedente. Questa ripresa è stata guidata dall’Europa, dal Medio Oriente e dall’Africa secondo l’ultimo report sulla ricchezza globale di Ubs.

In Italia, tuttavia, il patrimonio medio per adulto nel 2023 è calato, soprattutto se misurato in moneta locale, accusando una perdita vicina al 4%. Nella Penisola sono circa 1,2 milioni i paperoni con una ricchezza oltre il milione di dollari, calcolata non solo per reddito ma anche per investimenti e proprietà immobiliari. Circa il doppio di Hong Kong e quasi quattro volte di più di Singapore.

I dati di Ubs mostrano che Italia e Spagna sono due mercati in cui la crescita della ricchezza media per adulto a partire dal 2008 nasconde un crollo della ricchezza mediana, mentre in Grecia sia la ricchezza media che quella mediana si sono contratte in questo periodo di tempo, con una contrazione della ricchezza mediana del 31% e della ricchezza media dell’11%.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, d’altro canto, la crescita media della ricchezza dal 2008 sono state quasi identiche, suggerendo pochi cambiamenti nella distribuzione della ricchezza all’interno della popolazione. Dall’analisi emerge dunque che negli ultimi anni la ricchezza si è polarizzata soprattutto nelle fasce alte della piramide.

Dalla crisi finanziaria del 2008 in poi, invece, in Italia il patrimonio medio è cresciuto del 10% circa, sempre in valuta locale, raggiungendo quota 220 mila dollari, mentre la ricchezza mediana per adulto è calata del 3%. Questa divergenza suggerisce che dal 2008 in poi le fasce patrimoniali più basse hanno subito un calo della propria ricchezza, contrariamente alla crescita verificatasi nelle fasce più alte.

I valori finanziari rappresentano poco più del 45% del patrimonio lordo complessivo, un valore al pari della Germania e al di sotto della media dell’Europa occidentale del 54% circa. I debiti ne rappresentano soltanto l’8%, il valore più basso dell’Europa occidentale, meno della metà della media continentale e poco più di un terzo del valore in Svizzera.

La diseguaglianza economia, misurata per mezzo del coefficiente di Gini, in Italia è aumentata di quasi il 15% dal 2008 in poi, ma resta al di sotto della media europea e si situa al pari della Francia e della Spagna.

Secondo gli esperti di Ubs in Italia, entro il 2028 il numero di adulti con un patrimonio al di sopra del milione di dollari crescerà approssimativamente del 9%, pari a un aumento di circa 123.000 individui rispetto al 2023.

