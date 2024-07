PENSIAMOCI BENE!

Dallo scorso 16 luglio Parma parla per trasmettere un messaggio importante. Suona un campanello d’allarme rivolto a tutti i cittadini attraverso diversi manifesti presenti sui pannelli pubblicitari delle vie principali della città. L’oggetto di base è sempre il medesimo: la costruzione del nuovo stadio Tardini che minaccia gli equilibri urbani, sociali ed economici di una città che si è sempre distinta proprio per la sua dimensione ben assestata, per la sua realtà complessa ma non per questo sregolata, che ha permesso alla stessa Parma di raggiungere eccellenti risultati dal punto di vista sportivo e culturale a trecentosessanta gradi. La comunicazione dei poteri forti, intorno al nuovo progetto Tardini, sta raccontando una nuova realtà attraverso lenti ingannevoli che deformano la situazione reale, provocando nei cittadini soltanto pericolosi abbagli e commettendo errori che potrebbero rivelarsi imperdonabili.

Grazie alla creatività di un grande disegnatore, al secolo Gianluca “Foglia” Fogliazza, alla sua generosità ed al suo prezioso sostegno, da poco più di una settimana Parma mette in mostra un quadro emblematico che nasce dalla magagna del nuovo stadio fino a toccare anche altri problemi noti, quali la gestione del verde pubblico e la questione ancora irrisolta dell’aeroporto. Per dirla con le parole del Comitato Tardini Sostenibile, “si preferisce millantare l’evidenza, nascondere i fatti, omettere gli impatti, fare propaganda e fregarsene dei diritti degli abitanti, credendo poi di portarsi a casa la patacca a spese della qualità della vita dei cittadini e del futuro della nostra città. Sventrare un’area già problematica in pieno centro, paralizzarla a ciclo continuo per giorni interi, per avere quel cassone metallico gonfio di inutili e superflue attività commerciali super inquinanti?”

Via Calatafimi, via Fleming, via Abbeveratoia, via Pasini, via Montanara, viale Rimembranze, viale Fratti, viale Mentana, viale Duca Alessandro: sono queste le principali vie di Parma dove spicca l’estroso messaggio di Fogliazza: “Pensateci bene!” (#pensatecibene per il web).

Ridando la parola al Comitato Tardini Sostenibile: “Da una parte: 90 anni di concessione + 9.000 mq di superficie commerciale + 60.000 mc di terra svuotata e cementificata + 3 o 4 anni di cantiere devastante + un carico urbanistico insostenibile con aumento delle emissioni inquinanti (già stabilmente oltre il livello di guardia) e un PEF che qualsiasi consulente esterno boccerebbe di nuovo. Dall’altra: 8.241 firme contrarie in soli 40 giorni + l’opposizione del quartiere, tanta cittadinanza e di tutte le associazioni ambientaliste + 5 sentenze avverse + la maggior parte delle prescrizioni nella delibera di giunta NON rispettate (contrariamente a quanto detto da Nouvenne, che poco conosce il progetto definitivo, evidentemente…) e tantissime evidenze di illegittimità che faremo valere. E da oggi, su 40 manifesti distribuiti in città, un piccolo consiglio: #pensatecibene”.

Il bene presente e futuro della città? Se ancora non si fosse capito… PENSIAMOCI BENE.

Redazione Zerosette

Comitato Tardini Sostenibile