Prevenzione del cancro: le regole fondamentali

Come si potrebbe evitare la comparsa di un tumore su tre? Semplicemente con uno stile di vita corretto. Dunque, non sprecando soldi con analisi e accertamenti per esami costosi, laddove quelli davvero necessari per una buona prevenzione contro il cancro, sui quali c’è piena convergenza tra i medici e gli scienziati, sono i seguenti: il Pap test per il cancro della cervice, la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del cancro del colon, e la mammografia che invece è fondamentale per affrontare in tempo, cioè nella fase iniziale, un eventuale tumore al seno.

Sugli stili di vita, al contrario dei vari esami sui quali ancora si discute, esistono studi scientifici completi, rigorosi e continuamente aggiornati, ai quali partecipano esperti di tutto il mondo, che dimostrano e spiegano in modo inequivocabile quanto siano importanti, diciamo pure: fondamentali, per esempio una buona alimentazione, un peso forma e l’attività fisica.

NON FUMARE

Sapete che il cancro al polmone sarebbe una malattia quasi inesistente se nessuno fumasse? Indipendentemente dal tipo di consumo del tabacco, il fumo da solo è responsabile del 90 per cento dei casi di tumore al polmone. E non solo: buttare via le sigarette permette di ridurre il rischio di ammalarsi di cancro alla bocca, allo stomaco e alla vescica (in questo caso entrano in gioco le sostanze nocive eliminate attraverso le urine). Senza contare le malattie respiratorie che si potrebbero evitare.

EVITARE IL FUMO PASSIVO

Uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Icahn School of Medicine al Mount Sinai di New York e pubblicato sulla rivista Carcinogenesis ha recentemente confermato gli effetti nocivi del fumo passivo evidenziando un rischio di aumento del cancro al polmone del 20-30 per cento nelle persone che vivono a stretto contatto con un fumatore. Ma non solo, lo studio ha rilevato che sono tanti i momenti in cui siamo esposti al fumo passivo e neppure ce ne rendiamo conto: ad esempio quando passeggiamo lungo la strada e c’è una persona che fuma mentre cammina vicino a noi o quando entriamo in un’auto da cui è appena sceso un fumatore. Fonti occasionali in cui si entra in contatto con il fumo e questo aumenta i livelli di cotinina nel sangue.

LIMITARE IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

IARC (International Agency for research on cancer) nel 1988, ha classificato l’alcol come agente cancerogeno ossia una sostanza di cui esistono sufficienti prove scientifiche circa la capacità di favorire l’insorgenza dei tumori. L’alcol infatti irrita le mucose impedendo alle cellule danneggiate di ripararsi correttamente e questo influisce sullo sviluppo dei tumori della bocca e della gola. Nel fegato invece, l’alcol può infiammare le cellule epatiche: questo, con il tempo, porta alla formazione di cellule tumorali. Indipendentemente dal tipo di alcolico, è l’alcol stesso e la quantità assunta a provocare danni all’organismo. E i rischi aumentano ancora di più se all’alcol si associa il fumo.

SEGUIRE UN’ALIMENTAZIONE SANA

Evitate cibi raffinati, precotti e preconfezionati ricchi di zuccheri e grassi e le bevande gassate e zuccherate. Preferite invece riso, legumi, verdura e frutta. Limitate il consumo di carni rosse, non più di 500 grammi a settimana, ed evitate invece di portare in tavola spesso salumi e carni conservate.

LIMITARE IL CONSUMO DI SALE

Non più di 5 grammi al giorno e la limitazione riguarda anche i cibi conservati sotto sale.

MANTENERE UN GIUSTO PESO CORPOREO

Anche l’obesità e il sovrappeso possono causare i tumori: mantenersi in perfetta forma fisica permette invece di ridurre notevolmente i rischi.

SVOLGERE ATTIVITÀ FISICA

Basta anche una camminata a passo veloce per mezz’ora al giorno per mantenersi in forma e contrastare i rischi per la salute causati dalla sedentarietà. E non dimenticate che ci sono alcuni semplici gesti quotidiani che possono rivelarsi importanti: fare le scale invece di prendere l’ascensore, muoversi a piedi o in bicicletta evitando di utilizzare l’auto in caso di percorsi brevi o ancora fare una passeggiata durante la pausa pranzo.

Una ricerca dell’università del Colorado, pubblicata sulla rivista Lancet Planet Health, dimostra che anche un’attività fisica moderata, come il giardinaggio, può essere molto utile per prevenire il cancro. E non è dunque indispensabile andare in palestra per svolgere la preziosa attività fisica.

EVITARE ESPOSIZIONE AI RAGGI SOLARI

Limitate il ricorso a lampade e lettini abbronzanti e, durante l’estate, utilizzate sempre un’adeguata crema solare ed evitate di prendere il sole durante le ore più calde della giornata. Non dimenticate di proteggere bene i bambini dai raggi solari.

ALLATTARE I BAMBINI AL SENO

Allattare al seno per almeno 6 mesi riduce il rischio di cancro al seno e alle ovaie.

NON TRASCURARE LA PREVENZIONE

La prevenzione è fondamentale per evitare rischi: valutate con il vostro medico quando e a quali esami eventualmente sottoporvi. Se tutti adottassimo uno stile di vita corretto, si potrebbe evitare la comparsa di un caso di tumore su tre.

QUALI SONO I CIBI CONTRO IL CANCRO?

Una lunga lista di cibi sono considerati adatti per prevenire il cancro: frutta e verdura, aglio, avena, barbabietola, cipolla, crucifere, curcuma, frutti rossi, tè verde, frutta secca, limone, fibre, cibi ricchi di betacarotene, legumi, pomodori, alimenti con vitamina C ed E, pesce azzurro.

Però, se non vogliamo creare illusioni, gli scienziati concordano sul fatto che non esiste una vera e propria dieta anti-tumore, né abbiamo la sicurezza che un singolo alimento possa davvero tenere a distanza il cancro. Sappiano però che una dieta equilibrata (come, per esempio, quella mediterranea) contribuisce in modo determinante ad accumulare barriere difensive e protettive contro i possibili tumori. D’altra parte, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità sollecita, come prevenzione anti-cancro, il consumo di frutta e verdura e una dieta molto equilibrata.

LA CARNE ROSSA PORTA IL CANCRO?

Anche sul consumo di carne rossa, in rapporto alla prevenzione anti-cancro, non bisogna cadere nella trappola delle leggende e delle semplificazioni. Le carni lavorate, essiccate, salate, fermentate, trattate con conservanti per migliorare il sapore e aumentare i tempi di durata del prodotto, possono portare a un incremento del rischio di alcuni tumori. In particolare agli organi dell’apparato digerente, alla mammella e alla prostata. Ma questo non significa assolutamente che non possiamo mangiare carne. L’aumento del rischio è correlato soltanto a una quantità eccessiva di carne consumata. E ancora una volta l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ci viene incontro con un dato attendibile che possiamo usare come riferimento nella nostra dieta: non alzare l’asticella oltre il consumo settimanale di 500 grammi di carne rossa.

CHI È PIÙ PREDISPOSTO AL CANCRO?

Chiarito e ribadito che il cancro si sconfigge innanzitutto con una buona prevenzione a tutto tondo (dal cibo all’attività fisica, dagli stili di vita al fumo e all’alcol), esiste poi una componente genetica che non va sottovalutata. Chi è predisposto al cancro? Nel caso delle donne, secondo quanto ormai accertato dalla ricerca scientifica, dal 5 al 10 per cento dei casi di cancro alla mammella dipendono da componenti genetiche. Il cancro all’ovaio ereditario riguarda tra il 10 e il 20 per cento dei casi. Nel caso degli uomini, uno dei tumori più diffusi, quello alla prostata, quasi nel 10 per cento dei casi. Se un parente stretto, dal padre al fratello, ha avuto un cancro alla prostata, il rischio diventa più elevato. Il tumore colorettale è ereditario nel 5 per cento dei casi, mentre circa il 10 per cento dei melanomi sono di natura genetica. Nella maggioranza dei casi i tumori sono riconducibili a una serie di fattori comunque diversi dalla familiarità.

(Fonte: Nonsprecare.it)