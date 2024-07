Rally Salsomaggiore, al via il 27 luglio

Prosegue la marcia di avvicinamento alla settima edizione del Rally di Salsomaggiore Terme. La gara promossa da Media Rally Promotion e da Salso Rally Promotion si correrà nel week-end del 27 e 28 Luglio e sarà valida per la serie R Italian Trophy e il Michelin Trofeo Italia. Alla competizione moderna viene affiancata quella riservata alla auto storiche sempre particolarmente apprezzata dove anche quest’anno non mancano le vetture e i protagonisti di prestigio.

Molte le novità che contraddistinguono l’edizione del rally parmense. Il via e l’arrivo si terranno infatti nel centralissimo ed elegante Viale Romagnosi da dove Sabato 27 gli equipaggi sfileranno per affrontare, come lo scorso anno, l’attesissima “Mickey Mouse” prova allestita nel cuore della città lunga di 3 km .. Sullo stesso tratto verrà disputato pure lo Shakedown. Anche le prove speciali pur mantenendo la tradizione, hanno subito qualche interessante modifica.

Ad esempio la classica “Pellegrino” che sarà allungata a 8 chilometri e duecento metri seguita dalla Varano (7,50 km.) . Queste due prove verranno ripetute 3 volte con il Riordino a Pellegrino Parmense.

Oltre alla pedana di partenza e arrivo, il riordino del Sabato, il parco Assistenza, le verifiche tecniche-sportive e il parco chiuso saranno in programma all’interno del grande “Villaggio Rally” a pochi passi dal centro della città termale. Dal quartier generale dell’evento fanno sapere che anche in questa edizione non mancano i nomi di spicco sia nel moderno che nello storico.

E’ stato intanto prorogato il termine per le iscrizioni che si potranno inviare fino alla mezzanotte di lunedì 22 Luglio. Questo per permettere a tutti di partecipare alla competizione che come sempre promette un week-end di sport e divertimento.

(Fonte: Gazzettadellemilia.it)