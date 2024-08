Syncro Cars, l’autosalone che fa per te

Se oggi cerchi un’auto usata ci sono mille modi per raggiungere l’obiettivo, specialmente grazie ai siti web dove puoi inserire le tue preferenze e ottenere una serie di foto che soddisfano la tua richiesta. Il servizio che offre internet è senza dubbio comodo e veloce, ma non ti permetterà mai di verificare un prodotto che acquisteresti solo dopo averlo testato. Proprio per questo motivo il fascino dell’autosalone è intramontabile: puoi trovare e valutare dal vivo l’usato garantito che stai cercando.

Se dunque parliamo di veri e propri garage ricchi di occasioni multimarca, in cui si spazia dalle auto ai furgoni e dai fuoristrada alle vetture aziendali, occorre senza dubbio citare Syncro Cars, l’autosalone “old style” situato a Piacenza in via XXI Aprile 91. Si tratta di un’attività a dimensione familiare fondata quasi trent’anni or sono, prima di internet e del suo restrittivo sistema del “guardare ma non toccare”. La ditta è stata avviata nel 1996 da Oliviero Martini, padre dell’attuale titolare Gabriele, che grazie all’aiuto del fratello Marco e dei collaboratori Massimo e Giuseppe conduce l’azienda dal 2012.

Syncro Cars non vende soltanto autovetture plurimarche con finanziamenti particolarmente agevolati, ma offre anche il servizio di acquisto auto usate da privati con pagamento immediato e spese notarili a proprio carico. A tal proposto è anche possibile compilare gratuitamente un form all’interno del sito “www.syncrocars.it” per richiedere una valutazione preventiva del veicolo che si vuole vendere. Va infine specificato che oltre ai servizi di compravendita è consentita l’opzione della permuta qualora si volesse passare da un’auto all’altra. Per appuntamenti e consulenze preliminari con Syncro Cars è disponibile il numero dedicato 335-397124 e l’indirizzo mail aziendale “info@syncrocars.it”.

Stefano Massari