Coppa Italia: Juve Roma 3-1, bianconeri in semifinale

La squadra di Sarri affronterà la vincente del confronto tra Milan e Torino

La Juventus si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo la Roma per 3-1 nella partita valida per i quarti di finale giocata all’Allianz Stadium. In semifinale i bianconeri affronteranno la vincente del confronto tra Milan e Torino.

I GOL

3-1 finale: Ronaldo 26′, Bentancur 38′, Bonucci 47′, Buffon (aut) 50′. Reazione Roma tardiva, Juventus in semifinale.

3-1: al 5′ del st, Under esplode un mancino che sbatte sulla traversa, poi sul braccio di Buffon e finisce in rete: è autogol.

3-0 fine pt: Ronaldo 26′, Bentancur 38′, Bonucci 47′. Giallorossi ko in 25 minuti, la Juventus ha dominato finora.

3-0: al 47′ del pt, ennesimo traversone al bacio di Douglas Costa a pescare Bonucci, che di testa schiaccia in rete.

2-0: al 38′ del pt, Bentancur facilitato da una chiusura molle di Mancini, con la punta spinge in fondo al sacco.

1-0: al 26′ del pt, Ronaldo mette il turbo, tiene nel duello con Florenzi e col mancino fredda Pau Lopez all’angolino.

Formazioni

Juventus

Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Roma

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

fonte ansa