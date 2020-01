Harry e Meghan rinunciano allo status di reali, ma Buckingham Palace frena

Caos a Buckingham Palace, che dopo l’annuncio sul passo indietro di Harry e Meghan rispetto al loro status di “membri senior” della famiglia reale, ora frena e parla di discussioni “allo stato iniziale”. In una seconda nota, firmata dalla vice responsabile comunicazione della regina, Hannah Howard, si legge: “Le discussioni col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate”.

L’annuncio del passo indietro era stato diffuso proprio da Buckingham Palace, ma secondo la Bbc la decisione non sarebbe stata concordata in anticipo con la regina Elisabetta o con altri reali, come pure il canale ufficiale di palazzo aveva fatto ritenere in un primo momento a tutti i media. Fonti ufficiose citate dal Mail online affermano da parte loro che la regina si sarebbe “irritata” per essere stata di fatto aggirata. Da qui la successiva, gelida nota, della numero due del suo ufficio stampa.

Harry contro i tabloid, perseguitano Meghan come Diana

“Abbiamo intenzione di rinunciare al ‘ruolo senior’ di membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere la regina”, hanno annunciato in una dichiarazione gli sposi, che avevano espresso in questi ultimi mesi della loro difficoltà a reggere la pressione dei media.

“Stiamo programmando di trascorrere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri patrocini”, hanno aggiunto, assicurando di aver preso questa decisione “dopo molti mesi di riflessione”.

fonte ansa