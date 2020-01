Share This





















Al via la VII edizione de “I Concerti del Boito”, 30 appuntamenti inseriti in Parma 2020 e realizzati dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” in collaborazione con Comune di Parma – Casa della Musica, Università di Parma, Pastorale Universitaria di Parma.

I 250 anni dalla nascita di Beethoven, il 250° anniversario del viaggio di Mozart in Italia (che fece tappa anche a Parma), i 100 anni dalla nascita di Bruno Maderna e le Giornate della Memoria. Sono i quattro filoni tematici da cui nasce la settima edizione de “I Concerti del Boito”, stagione concertistica organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma che, dal 22 gennaio al 28 maggio 2020, propone trenta concerti a ingresso libero. Inserita nella programmazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, la stagione avrà quattro sedi grazie al rinnovarsi di un sistema di collaborazioni con il Comune di Parma – Settore Casa della Musica, l’Università di Parma e la Pastorale Universitaria di Parma. “I Concerti del Boito 2020” si svolgeranno infatti nell’Auditorium del Carmine, nella Sala dei Concerti di Palazzo Cusani, nell’Aula Magna dell’Ateneo e nella Chiesa di San Rocco.

Gli appuntamenti inseriti nel tema “Beethoven 2020” esploreranno la musica del compositore di Bonn ma anche i suoi dintorni, ragionando su quello che ha significato questa produzione per i contemporanei e per le epoche successive. “Il viaggio di Mozart in Italia – Mozart in Erasmus” indagherà, attraverso la produzione mozartiana e quella coeva, il tema del viaggio di formazione (reale o figurato) di ogni musicista, facendo anche riferimento al progetto Erasmus e alle odierne relazioni didattiche con l’Oriente. “Bruno Maderna, l’eclettico” sarà il titolo di una serie di concerti che ruoteranno attorno alla poliedrica creatività di Maderna, stimolo per esplorare anche altri repertori, a volte appartenenti a periodi storici lontani. Tre infine i concerti riuniti sotto il titolo “Giornate della memoria” che proporranno delle riflessioni musicali sul tema dell’Olocausto. A questi trenta concerti seguirà, in autunno, il progetto “L. van Beethoven. Le Sinfonie trascritte”, con altri sei appuntamenti in cui i capolavori beethoveniani verranno proposti in trascrizioni cameristiche con pianoforte. Interpreti di tutti i concerti saranno i docenti e i migliori allievi del Conservatorio “Arrigo Boito”, con la partecipazione di attori e danzatrici professionisti.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di formazione permanente del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi. Per informazioni: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it; Casa della Musica, P. le San Francesco (43121 Parma), tel. 0521 031170, infopoint@lacasadellamusica.it.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 22 gennaio, 20.30 – Aula Magna Università

Johann Sebastian Bach: viaggio in Italia e in Francia

Giorgio Dellarole, fisarmonica

Lunedì 27 gennaio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Giornate della memoria:

La ninna nanna del Führer

Titolo tratto dal libro di Francesco Toso

Ensemble vocale-strumentale del Conservatorio “Arrigo Boito” diretto da Ilaria Poldi

Martedì 28 gennaio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Giornate della memoria:

Das Tagebuch der Anne Frank – Il diario di Anna Frank

“Mono-oper” in due parti di Grigori Frid

Stela Dicusara, soprano – Riccardo Mascia, pianoforte

Spettacolo sovratitolato

Mercoledì 29 gennaio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Giornate della memoria

La musica perseguitata. Musicisti e poeti nella Shoah

Adriana Cicogna, mezzosoprano

Claudia Rondelli, pianoforte

Paolo Briganti e Mirella Cenni, voci recitanti

Musiche di M. Ravel, F. Busoni, M. Castelnuovo-Tedesco, A. Finzi, G. Mahler, H. Eisler, P. Haas,

Klein, R. Schumann/J. Silverman

Giovedì 30 gennaio, 20.30 – Casa della Musica

Vesper and Silence, musiche per contrabbasso solo

Roberto Bonati, contrabbasso

Musiche di Roberto Bonati dal cd Vesper and Silence

Martedì 4 febbraio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Omaggio a Beethoven

Classe di Musica vocale da camera di Reiko Sanada

Musiche di L. van Beethoven, J. Cage, L. Abbate, E. Ghezzi

Martedì 11 febbraio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Le tre Sonate op. 10 di Beethoven

Marco Laganà, pianoforte

Mercoledì 12 febbraio, 20.30 – Aula Magna Università

Il flauto e la chitarra nel Novecento: tra classicismo e avanguardie

Duo Cordas et Bentu

Francesca Apeddu, flauto – M. Giovanna Luciani, chitarra

Musiche di W. Burkhard, T. Takemitsu, M. Castelnuovo-Tedesco, J. Francaix, N. Castiglioni

Martedì 18 febbraio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Pendulum, omaggio a Richard Beirach

Giacomo Ruggeri, chitarra

Giacomo Marzi, contrabbasso

Benedetta Rositano, batteria

Alberto Tacchini, pianoforte

Musiche originali di R. Beirach, A. Tacchini

Martedì 25 febbraio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Folk Songs. L’Europa di Beethoven

Classi di:

Musica vocale da camera di Francesco Moi e Reiko Sanada;

Musica da camera di Pierpaolo Maurizzi

GMC diretto da Danilo Grassi

Musiche di L. van Beethoven, L. Berio

Giovedì 27 febbraio, 20.30 – Casa della Musica

Mozart nelle pièces di Puskin: il genio, l’invidia e l’amore come forza rigenerante e liberatoria dai delitti

Alberta Stefani, violino

Leonardo Bartali, viola

Marcella Cambianica, clarinetto

Claudia Gori, pianoforte

Giovanni Loi e Teresa Poggiali, voci recitanti

Musiche liberamente ispirate alle pièces teatrali di Mozart e Salieri e al Convitato di Pietra di Puskin

Martedì 3 marzo, 20.30 – Auditorium del Carmine

L’Ecletticità dell’Arpa e della Danza

Giorgia Panasci e Licia Gueli, arpa

Alice Scarrone, danza

Musiche di B. Maderna, C. Salzedo

Martedì 10 marzo, 20.30 – Auditorium del Carmine

LvB. Un capolavoro double face

Andrea Coruzzi, clarinetto

Enrico Contini, violoncello

Giampaolo Nuti, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Mercoledì 11 marzo, 20.30 – Aula Magna Università

L’altro Beethoven. La musica del genio di Bonn nelle trascrizioni storiche per chitarra

Massimo Felici e Giuseppe Pepicelli, chitarra

Studenti delle Scuole di Chitarra, Musica da camera e Musica vocale da camera del Conservatorio “A. Boito”

Musiche di F. Carulli, M. Giuliani, N. Coste, A. Diabelli, V. Matiegka, F. Tarrega, M. Llobet

Domenica 15 marzo, 17.00 – Chiesa di San Rocco

Viaggio alla corte di Napoli

Ensemble barocco: Alessandro Ciccolini, Francesco Baroni, Davide Medas, Domenico Scicchitano, Francesco Monica, Dario Landi, Giulia Gillio Gianetta

Musiche di G. Avitrano, P. Marchitelli, G. C. Cailò

Martedì 17 marzo, 20.30 – Auditorium del Carmine

I più rappresentativi Trii con Pianoforte di Beethoven

Luigi Mazza, violino

Michele Ballarini, violoncello

Pierpaolo Maurizzi, pianoforte

Giovedì 19 marzo, 20.30 – Casa della Musica

Laboratorio di Retorica Musicale – LabRetMus

Musica e umorismo

Ilaria Poldi, direttrice di coro

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi

Classe di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica di Roberta Faroldi

Musiche di E. Chabrier, M. Ravel, E. Satie, F. Poulenc

Martedì 24 marzo, 20.30 – Auditorium del Carmine

Colta, jazz o minimalista?

Alberto Tacchini e Pierluigi Puglisi, due pianoforti

Musiche di C. Debussy, S. Ciani, R. Sakamoto, E. Ghezzi, A. Tacchini, B. Evans

Giovedì 26 marzo, 20.30 – Casa della Musica

Una serata a casa Mozart, Vienna 1788

Classi di: Musica vocale da camera di Francesco Moi, Musica da camera di Leonardo Bartali e

Clarinetto di Roberto Saltini

Musiche di W. A. Mozart

Martedì 31 marzo, 20.30 – Auditorium del Carmine

L’artista eroico

Sergio Messina, violino

Marino Nicolini, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Martedì 7 aprile, 20.30 – Auditorium del Carmine

Colloqui di fantasia e d’invenzione

Grazia Serradimigni, violino

Roberto Molinelli, viola

Michele Ballarini, violoncello

Giancarlo Pavan, contrabbasso

Raffaele D’Aniello, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Mercoledì 15 aprile, 20.30 – Aula Magna Università

Serenata in trio

Comaci Boschi, flauto

Cristina Cazac, violino

Wang Bihan, viola

Musiche di L. van Beethoven, M. Reger, B. Maderna

Martedì 21 aprile, 20.30 – Auditorium del Carmine

Improvised Chironomy

Concerto a cura di Roberto Bonati

con studenti del Corso/Laboratorio di Improvvisazione 2019-2020

Martedì 28 aprile, 20.30 – Auditorium del Carmine

Il testamento pianistico di Beethoven

Andrea Dembech, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

Martedì 5 maggio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Da Mozart a Facchinetti, pensando a “Per Elisa”

Ensemble vocale-strumentale diretto da Tommaso Ziliani

Francesco Melani, pianoforte

Musiche di F. Soana, W. A. Mozart, L. van Beethoven, P. Castaldi, T. Ziliani, D. Schnebel, G. Facchinetti

Martedì 12 maggio, 20.30 – Auditorium del Carmine

All’ombra del titano II

Giampaolo Nuti, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, Beethoven/Alkan, Beethoven/Henselt, Beethoven/D’Albert

Domenica 17 maggio, 17.00 – Chiesa di S. Rocco

Virtuosi itineranti

Alessandro Ciccolini, violino barocco

Francesco Baroni, clavicembalo

Musiche di J. B. Senaille, F. M. Veracini, M. Mascitti

Martedì 19 maggio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Capolavori del repertorio di duo per violoncello e pianoforte

Yves Savary, violoncello

Pierpaolo Maurizzi, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven, D. D. Šostakóvič

Martedì 26 maggio, 20.30 – Auditorium del Carmine

Cello & Harp: da Vivaldi ai contemporanei

Francesco Maria Parazzoli, violoncello

Emanuela Degli Esposti, arpa

Musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, A. Marcello, F. Mendelssohn, F. Bellini, G. Faurè, C. Debussy,

Garella, E. Ghezzi, M. de Falla

Giovedì 28 maggio, 20.30 – Casa della Musica

Maestrie immortali

Riccardo Sandiford, pianoforte

Musiche di L. van Beethoven

PROGETTO TRASCRIZIONI SINFONIE DI BEETHOVEN CON PIANOFORTE

Auditorium del Carmine

Sabato 7 novembre

Sinfonia n. 1 in op. 21

Sinfonia n. 2 op. 36

Sabato 14 novembre

Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica”

Sinfonia n. 4 op. 60

Sabato 21 novembre

Sinfonia n. 5 op. 67

Sinfonia n. 6 op. 68 “Pastorale”

Sabato 28 novembre

Sinfonia n. 7 op. 92

Sinfonia n. 8 op. 93

Sabato 12 dicembre

Sinfonia n. 9 op. 125 “Corale”

Mercoledì 16 dicembre

Studio sugli appunti della Sinfonia n. 10