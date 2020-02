Permessi di transito e sosta prorogati al 17/2/20

Share This





















Il provvedimento è stato adottato per venire incontro ai cittadini che non hanno ancora provveduto al rinnovo.

Proroga della validità dei permessi di transito e sosta in ZTL e sosta a righe blu fino al lunedì 17 febbraio 2020.

La validità dei permessi di transito in ZTL e ZPRU è prorogata fino a lunedì 17/02/2020. Il provvedimento è stato adottato per venire incontro ai cittadini che non hanno ancora provveduto al rinnovo, agevolandoli in questo modo. Si ricorda che il rinnovo può essere effettuato comodamente da casa, provvedendo con bonifici o sistemi automatici di pagamento, senza recarsi agli sportelli.

Il rinnovo dei permessi di transito e sosta per l’anno 2020 con la modalità online prevede quanto segue.

Se già in possesso del TAG RFID, per effettuarne il rinnovo è sufficiente provvedere al pagamento dell’onere di emissione annuale pari a 10 euro, dalla pagina www.parmaimobility.it con i diversi sistemi di pagamento gestiti da PagoPA.

Gli aventi diritto hanno ricevuto le consuete lettere inviate da Infomobility in cui vengono spiegate nei dettagli le altre modalità di pagamento per il rinnovo (bollettino postale precompilato e bonifico bancario).

Grazie all’introduzione nell’anno 2019 del nuovo PASS tecnologicamente avanzato, il rinnovo è ora più semplice e immediato rispetto agli anni scorsi, senza necessità di recarsi agli sportelli e senza più bisogno di ricevere a casa il contrassegno adesivo per l’anno 2020.

Si può procedere al rinnovo:

sul sito www.parmaimobility.it cliccando su “Rinnova il tuo permesso” e inserendo le proprie credenziali (username= codice fiscale/Partita iva e password)* in questo modo si accede all’area riservata in cui è possibile effettuare il pagamento che rende immediatamente attivo il permesso per l’anno 2020. Con questa modalità semplice e immeditata le aziende che lo desiderano possono ricevere anche la fattura.

con bonifico bancario intestato a Infomobility SpA utilizzando il codice IBAN IT15Z0538712703000002082577. Nella causale di versamento è necessario indicare esclusivamente il numero del permesso.

Con i nuovi permessi i cittadini avranno in futuro anche la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi che risponderanno alle diverse esigenze di mobilità, come ad esempio il pagamento online della sosta su strada e dell’accesso alle Z.T.L. di Parma in modo facile e veloce.

Per eventuali chiarimenti è possibile inviare una email a imobility@infomobility.pr.it oppure chiamare il numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì, negli orari di ufficio: 8.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00.