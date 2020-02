Arriva a Collecchio (Parma)  il 14 Marzo alle 21 al Teatro Crystal  lo spettacolo IL GRANDE TRASLOCO. Un teatro forum per allenarsi a vivere in questo mondo

Share This





















Grazie alla tecnica del teatro forum – dove il pubblico può intervenire per trovare delle soluzioni ai problemi inscenati – i sei attori de “Il grande trasloco” cercheranno di coinvolgere i cittadini in una riflessione sui diritti di chi consuma, lavora, produce o di chi subisce la voracità di un sistema che mira ad un’espansione totale impossibile, dove il potere è in mano a pochissimi soggetti che indirizzano il “mercato”.

L’obiettivo sarà di far emergere il punto di vista dei singoli consumatori su questioni molto complesse e attuali che vedono il consumatore al centro di questa complessità.

Lo spettacolo parte dal presupposto che le risposte sui nostri bisogni fondamentali hanno cambiato indirizzo. Le decisioni che ci riguardano sono prese sempre più lontano, da Bruxelles a Washington. Le nostre vite, i nostri consumi, la storia dei nostri affetti potrebbero finire in un cloud in California.

Come possiamo contribuire ad accelerare i tempi del mutamento, “traslocando” dalla società dei consumi alla società dei consumatori, dove il consumo sostenibile e consapevole diventa un atto politico?

Quali decisioni riguardano l’individuo, incidono sulla qualità di quello che mangia, su come si muove, su come si relaziona con il suo territorio?

Prima di dover prenotare un biglietto per Marte come possiamo abitare il nostro pianeta in modo sostenibile?

Lo spettacolo vuole attrezzarci a “traslocare” nel nuovo millennio con la capacità di lottare per non soccombere, con la volontà di raddrizzare gli equilibri in questo mondo, con la tenacia nel conoscere per superare le disuguaglianze.

ll pubblico potrà intervenire e allenarsi sia su scene quotidiane molto semplici sia sull’organizzazione di campagne ambiziose, potrà cambiare la storia e non comprare un biglietto per Marte!

Un’esperienza divertente e formativa, rivolta a giovani ed adulti

TEATRO CRYSTAL, via Domenico Galaverna 36 Collecchio (Parma)

14 marzo 2020 ore 21:00

INGRESSO GRATUITO – Info e prenotazioni: 3387798649

Spettacolo realizzato all’interno del progetto “We like we share we change” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

https://www.cies.it/progetti/we-like-we-share-we-change/