Sabato 22 e domenica 23 febbraio al Circolo di Lettura, nelle biblioteche e nei musei civici un weekend per festeggiare il Carnevale tra maschere, danze, animazioni e laboratori a tema.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma organizza CarnevArte: un programma di iniziative dedicate al Carnevale che uniranno bambini e adulti all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Ad anticipare gli appuntamenti del weekend sarà, sabato 15 febbraio alle ore 16, il laboratorio “Le maschere della commedia dell’arte” che condurrà i bambini tra le sale del Castello dei Burattini alla ricerca delle maschere più famose della commedia dell’arte e dei personaggi in esse nascosti.

Sabato 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30, il Circolo di Lettura sarà cornice ideale di una grande festa in maschera, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Circolarmente.

Personaggi stravaganti, cantastorie, musica e danze accoglieranno il pubblico con gli animatori di “Spiazza la piazza” in un clima di festa gioioso, insieme a guide inconsuete che racconteranno storie e aneddoti sul Circolo di Lettura.

Tra le affascinanti sale del Circolo l’ottocentesco Salone di San Paolo, situato nell’ala settentrionale del meraviglioso Palazzo di Riserva, ospiterà danze storiche in costume, accompagnate da musica, a cura della Compagnia Terra di Danza.

Ad arricchire il Carnevale al Circolo di Lettura, alle ore 16 e 17.30, si terrà una speciale animazione letteraria, interpretata da Martina Vissani e Francesco Pelosi per i bambini dai 5 anni in su, cantata e suonata dal vivo, liberamente tratta da “La bambina con il lupo dentro”.

A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda.

Domenica 23 febbraio il programma prevede un doppio appuntamento: alla mattina la Biblioteca Alice proporrà Le marionette di Mangiafuoco, un laboratorio di costruzione dei costumi di Carnevale per bambini dai 5 ai 10 anni, mentre il pomeriggio la Casa di Suono si vestirà a festa ospitando La sfilata dei suoni, un racconto uditivo, per bambini dai 3 ai 6 anni, in cui ad ogni personaggio, luogo e azione saranno associati dei rumori riprodotti tramite le installazioni sonore della Casa del Suono.

Programma Completo

Sabato 15 febbraio, ore 16

Castello dei Burattini

Le maschere della commedia dell’arte

I bambini potranno esplorare il Castello dei Burattini, alla ricerca delle maschere più famose della commedia dell’arte imparando a riconoscere i personaggi che esse nascondono. In seguito potranno, con tanta fantasia, creare la loro maschera di carnevale da indossare immediatamente.

Per bambini dai 4 ai 10 anni. Max 15 partecipanti, prenotazioni: 0521-031631.

Sabato 22 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30

Circolo di Lettura, Strada Macedonio Melloni 4

Carnevale al Circolo di Lettura

In collaborazione con Associazione Culturale Circolarmente

In un’atmosfera d’altri tempi una grande festa in maschera con personaggi stravaganti, cantastorie, musica e danze accoglie i visitatori con gli animatori di “Spiazza la piazza”, insieme a guide d’eccezione che raccontano storie e aneddoti sul Circolo di Lettura in un clima di festa gioioso. L’ottocentesco Salone di San Paolo, ospitato nell’ala settentrionale del meraviglioso Palazzo di Riserva un tempo residenza del Duca Ferdinando di Borbone, torna a splendere e ad essere cornice di danze storiche grazie alla collaborazione della Compagnia Terra di Danza.

ore 16 e ore 17.30

Animazione letteraria cantata e suonata dal vivo, liberamente tratta da “La bambina con il lupo dentro”, racconta di due sorelle molto famose, Virginia Woolf e Vanessa Bell: una storia che parla di amore per l’arte, per l’immaginazione e i giardini.

Interpreti: Martina Vissani e Francesco Pelosi.

Per bambini dai 5 anni in su.

Merenda offerta a tutti i partecipanti

Ingresso libero

Domenica 23 febbraio, ore 10.30

Biblioteca di Alice

Le marionette di Mangiafuoco

A cura dello scenografo Franco Tanzi del Teatro dell’Orsa.

Laboratorio di costruzione di costumi di Carnevale: i costumi, ispirati a quelli delle marionette di

Mangiafuoco, verranno realizzati assieme ai bambini con cartone decorato.

Per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazioni, a partire da venerdì 14 febbraio: 0521-031751, alice@comune.parma.it

Domenica 23 febbraio, ore 15

Casa del Suono

La sfilata dei suoni

Fate, principi, strani animali…Chiudi gli occhi e apri le orecchie: ascolta i suoni della fiaba e decidi come farla andare avanti per arrivare al lieto fine! Grazie alla tecnologia – e ad un pizzico di magia – festeggeremo il Carnevale costruendo insieme un racconto uditivo, in cui ad ogni personaggio, luogo e azione saranno associati dei rumori riprodotti tramite le installazioni sonore della Casa del Suono.

Per bambini dai 3 ai 6 anni. Max 25 partecipanti, prenotazioni: 0521-031171