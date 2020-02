Coronavirus, primi due casi a Parma

Share This





















Aumenta il numero dei casi di persone contagiate dal Coronavirus in Emilia-Romagna: si registrano ora sette nuovi casi di positività, tutti riconducibili al focolaio lombardo. Cinque di questi casi sono stati riscontrati a Piacenza e per quattro di loro si tratta di cittadini lodigiani. Gli altri due casi riguardano cittadini della provincia di Parma che sono ricoverati in isolamento al reparto infettivi dell’ospedale di Parma: sarebbero in buone condizioni. Gli aggiornamenti sono stati riferiti dalla Regione Emilia-Romagna.

I casi positivi in Regione salgono a 16. Per quanto riguarda l’ospedale di Piacenza, si tratta della compagna, del figlio e della nuora di un paziente che era già risultato positivo. La compagna è isolata al suo domicilio, mentre figlio e nuora sono ricoverati a Piacenza. La quarta persona è ricoverata a Piacenza, mentre il quinto è una infermiera dello stesso ospedale, che si trova però isolata al domicilio. Per quanto riguarda le persone di Parma, una è stata più volte all’ospedale di Codogno, mentre un uomo era stato nella cittadina per un evento di ballo.

fonte www.fanpage.it