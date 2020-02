Esenzione Ticket sanitario anno 2020

Share This





















Pubblicato l’avviso pubblico: dal 3 febbraio si potrà presentare la domanda. link

Anche per l’anno 2020, il Comune di Parma emana l’avviso pubblico per Concessione dell’esenzione ticket per indigenza dalle Prestazioni sanitarie. L’esenzione al Ticket è una misura a supporto dei nuclei, o persone singole, che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale nel pagamento dei ticket sanitari su visite specialistiche ed esami diagnostici (ad esclusione degli accessi al pronto soccorso) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma.

Possono presentare richiesta di esenzione al Ticket per indigenza a partire dal 03/02/2020, i cittadini residenti nel Comune di Parma in possesso dei seguenti requisiti:

– iscrizione al SSN Servizio Sanitario Nazionale;

– Cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;

– ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore o uguale a € 6.500,00;

– patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre due persone.

L’esenzione Ticket concessa dal Comune ha validità annuale (fino al 31/12/2020) e può essere utilizzata per prestazioni diagnostico strumentali presso strutture sanitarie pubbliche e/o centri privati accreditati dell’Ausl di Parma e non copre le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

La domanda per la concessione dell’esenzione ticket è in distribuzione presso le sedi dei Poli Sociali Territoriali o scaricabile dal Portale Internet del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it

L’esenzione al Ticket può essere richiesta fino al giorno 30 novembre 2020, presso le sedi dei Poli Territoriali:

– Polo San Leonardo (zone: Parma Centro – San Leonardo – Cortile S.Martino), Via Verona, n. 36/A- Tel. 0521/218589

– Polo Pablo (zone: Pablo – Golese – San Pancrazio – Oltretorrente), Via Bocchi n. 1/A, angolo Via Savani – Tel. 0521/218300

– Polo Lubiana (zone: Lubiana – San Lazzaro – Cittadella), Piazza della Pace n. 1- Tel. 0521/218108

– Polo Montanara (zone: Montanara – Vigatto – Molinetto), Via Carmignani n. 9/A – Tel. 0521/218358

(Orari apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00 – 12.00 / Giovedì 8.15 -13.00 e 13.30 – 17.30)