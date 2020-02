Lavori di asfaltatura Via Fleming

Share This





















Fino al 29 febbraio, in concomitanza con la riduzione del traffico per chiusura scuole, lavori nella rotatoria con via Evasio Colli

Prenderanno il via da domani, mercoledì 26, e fino a sabato 29 febbraio, in concomitanza della riduzione di traffico veicolare causata dalla chiusura delle scuole prevista per tutta la settimana, lavori stradali che interesseranno la rotatoria posta tra Fleming e via Monsignor Evasio Colli che consentiranno la posa dell’asfalto definitivo.

Tali interventi comporteranno consistenti modifiche alla circolazione stradale della zona come segue:

– verrà istituito il senso unico di marcia direzione nord in via Fleming nel tratto compreso tra la predetta Rotatoria e piazzale Caduti del lavoro

– verrà istituito il divieto di circolazione delle attestazioni in rotatoria da via Mons. Evasio Colli.

I veicoli che percorreranno via Fleming, in direzione via Volturno, verranno quindi deviati verso un percorso : piazzale Caduti del Lavoro, via Gramsci, viale dei Mille.

I veicoli provenienti da via Monsignor Evasio Colli verranno deviati alternativamente su via Jenner, se provenienti da strada Valera di Sopra, e su via Volturno o via Gramsci, se provenienti da strada Abbeveratoria.

Al fine di agevolare il traffico veicolare verrà destituita la corsia preferenziale Bus di strada Abbeveratoia e monitorata l’intersezione posta tra via Volturno e strada Abbeveratoia da addetti che interverranno in caso di necessità.