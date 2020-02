Share This





















Una vita di dedizione nel segno

della grande Musica e del Belcanto!

Da sabato 15 a mercoledì 19 febbraio il celebre soprano sarà a Parma per una Masterclass di belcanto rivolta agli allievi

del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”

Cinque giorni di studio del belcanto, che consentiranno di assorbire l’esperienza, la classe, la sapienza interpretativa di Mariella Devia. Il celebre soprano sarà a Parma da sabato 15 a mercoledì 19 febbraio per una Masterclass rivolta agli allievi del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”. Sei ore giornaliere di lezioni frontali, in cui gli studenti saranno guidati nel loro percorso di perfezionamento tecnico/vocale, musicale e interpretativo. La masterclass è coordinata da Adriana Cicogna, docente di Canto del Conservatorio di Parma.

In particolare i partecipanti saranno stimolati a rivolgere la propria attenzione costante all’importante ricerca di un’associazione profonda del pensiero musicale con il testo. Il tutto in modo tale da riuscire ad animare intimamente l’esecuzione personale dal punto di vista espressivo, pur nel rispetto della prassi esecutiva legata ai vari stili e ai repertori operistici trattati.

Interprete memorabile di Lucia di Lammermoor e di altri ruoli donizettiani, tra cui quello di Elisabetta I nel Roberto Devereux, per il quale è stata applaudita nel 2018 al Teatro Regio di Parma, Mariella Devia ha rappresentato personaggi femminili di primo piano nella storia dell’opera lirica – da Rossini, a Mozart, a Bellini, a Verdi – ottenendo affermazioni personali di assoluto rilievo in ognuno dei ruoli eseguiti. Il Metropolitan Opera di New York, il Covent Garden di Londra, La Carnegie Hall di New York, il Royal Concertgebouw di Amsterdam, il Lyric Opera di Chicago, lo Staatsoper di Monaco di Baviera, l’Opéra National e il Théâtre des Champs-Élysées di Parigi, il Teatro Real di Madrid, il Gran Teatre del Liceu a Barcellona e il Teatro dell’Opera di Tokyio, sono soltanto alcuni dei palcoscenici che l’hanno vista interprete in ruoli primari.

Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.