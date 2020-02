Sanremo 2020, il look di Achille Lauro infiamma il Festival: ecco perché si ispira a San Francesco

San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”, questa è la spiegazione sul suo account Instagram.

Anche alcuni big come Mara Venier e Fedez hanno apprezzato il fantasioso look. Non ci resta che attendere giovedì 6 febbraio 2020, giorno in cui Achille tornerà sul palco al fianco di Annalisa, per scoprire il prossimo estroso abbigliamento del cantante.

fonte comingsoon.it