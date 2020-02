Serie A: Milan-Torino 1-0, rossoneri in zona Europa

Milan batte Torino 1-0 nel posticipo della 24ma giornata di Serie A, disputato a San Siro. Ha deciso un gol di Rebic al 25′ pt.

Il successo che consente ai rossoneri di agganciare la zona europa: sono ora sesti in classifica con 35 punti, in condominio con Verona e Parma. Per Moreno Longo, neo tecnico granata, è la seconda sconfitta in due partite, con il Torino che resta a 27 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Partita senza grandi emozioni.

Milan-Torino 1-0 finale: Rebic 25′. I rossoneri sprecano numerose occasioni, ma riprendono la scalata verso la zona Europa.

Milan-Torino 1-0 fine pt: Rebic 25′. Vantaggio meritato per i padroni di casa, che anno dovuto rinunciare per infortunio a Kjaer.

1-0: al 25′ del pt, cross dal fondo di Castillejo per Rebic che, tutto solo in area di rigore, colpisce e batte Sirigu.

fonte ansa