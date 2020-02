SI NOTA ALL’IMBRUNIRE (Solitudine da paese spopolato)

Share This





















TEATRO ARENA DEL SOLE ROCCABIANCA

mercoledì 26 FEBBRAIO ore 21.15

di Lucia Calamaro

con

Silvio Orlando

Vincenzo Nemolato

Roberto Nobile

Alice Redini

Maria Laura Rondanini

regia Lucia Calamaro

scene Roberto Crea

costumi Ornella e Marina Campanale

luci Umile Vainieri

produzione Cardellino

L’incontro fra la scrittrice e regista Lucia Calamaro, fra le voci più apprezzate e premiate della nuova drammaturgia, e un fuoriclasse del palcoscenico e del cinema come Silvio Orlando non può che creare curiosità e grandi aspettative. Al centro di “Si nota all’imbrunire” c’è il tema della solitudine sociale, malessere sempre più diffuso e non solo tra gli anziani. Rimasto vedovo già da qualche anno, Silvio decide di isolarsi del mondo, famiglia compresa, e rifugiarsi in campagna in un paesino spopolato: lì sembra ritrovare la tanto agognata pace, avvolgendosi in una solitudine immobile, perdendosi fra pensieri e ricordi, qualche vecchia canzone ed i versi di Caproni. In occasione di una ricorrenza i figli e il fratello lo raggiungono per cercare di riportarlo nella realtà. Sicché il suo rifugio viene preso d’assalto da questi “sconosciuti” con i loro tic, le loro fobie, i loro sogni frustrati. Da questa convivenza forzata fra personalità e vissuti diversi nascono esilaranti battibecchi, riflessioni sulla vita, sulla morte, sulla trasformazione dei rapporti familiari quando si invecchia o si diventa adulti. Grazie alla scrittura di Lucia Calamaro, capace di scandagliare con garbo e ironia le pieghe più recondite dell’animo umano, lo spettacolo oscilla sapientemente fra un registro brillante e momenti decisamente più profondi e filosofici.

Silvio Orlando s’è immedesimato nel più profondo, toccante e maturo personaggio della sua vita teatrale, accostando al massimo le proprie doti innate di comicità e affanno in una commedia cucitagli addosso con genialità dall’autrice-regista Lucia Calamaro. Tutti proprio bravi. Bellissimo. (Rodolfo Di Giammarco, la Repubblica)

mercoledì 26 FEBBRAIO ore 21.15

ingresso 22 euro

prenotazioni e informazioni 339.5612798

www.teatrodiragazzola.it

Prosegue al Circolo Arci G.Faraboli di Roccabianca il ciclo di serate “Ultimo Atto”. Uno spettacolo post-spettacolo con musica, atmosfera accogliente e divertimento. In questa quinta data sarà ospite, live dalle 21.30, Claudio Bonelli con la cantante Marianna Guareschi ad animare una imperdibile serata. Menù con specialità gastronomiche del territorio.