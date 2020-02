Siria, scontri tra le forze di Assad e turchi. Decine di morti

Share This

In fuga 150mila persone. Annullati i pattugliamenti congiunti

Violento scambio di artiglieria nella provincia siriana di Idlib: almeno sei soldati turchi sono caduti sotto le cannonate delle forze del regime di Damasco, secondo quanto comunicato dall’Osservatorio siriano per i diritti umani. Nella quasi immediata risposta turca sono morti almeno 30-35 soldati siriani. Erdogan chiede a Mosca di “non opporsi” alla rappresaglia militare turca. Il Cremlino replica osservando che i militari turchi non hanno avvertito la Russia dei loro movimenti. Annullato il pattugliamento congiunto Turchia-Russia previsto nella zona di Kobane. In fuga da Idlib 150mila civili. Media, uccisi 4 agenti dell’Fsb ad Aleppo.

fonte ansa