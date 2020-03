70 morti in più in regione, nuovo picco

Share This





















Contagi sono in tutto 5.214, 270 i ricoveri in terapia intensiva

Salgono a 5.214 i casi di positività in Emilia-Romagna, 689 in più rispetto a ieri. I decessi dall’ultimo aggiornamento sono stati 70, il dato giornaliero più alto dall’inizio dell’epidemia. I ricoveri in terapia intensiva sono oggi 260, 13 in più, mentre 2.196 contagiati sono in isolamento domiciliare a casa. I dati sono stati comunicati dal commissario per l’emergenza, Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano trasmesso via Facebook.

