A Parma morti 12 padri saveriani

Pesante tributo del mondo religioso alla malattia

E’ un tributo pesantissimo quello che il mondo religioso di Parma sta pagando all’epidemia di Covid-19. Cinque i parroci deceduti in tutta la provincia, ma la situazione più drammatica la stanno vivendo i padri saveriani.

A Parma ha sede infatti la casa madre della congregazione che promuove missioni in tutto il mondo e diverse decine sono i saveriani che qui vi risiedono, soprattutto anziani che hanno fatto ritorno da una vita sul campo in Africa, Asia ed America Latina. Nella struttura negli ultimi giorni sono mancati ben dodici religiosi, tutte morti riconducibili al covid19, e la situazione è sempre più drammatica. Le aree comuni sono state sanificate ed i padri vivono ora in una sorta di quarantena ma continuano a esserci nuovi casi.

fonte ansa