ANGELO PINTUS “DESTINATI ALL’ESTINZIONE” (SPOSTAMENTO SPETTACOLO)

20 e 21 GIUGNO 2020

TEATRO REGIO DI PARMA

Puzzle Concerti comunica che, a seguito delle nuove disposizioni ministeriali a salvaguardia della salute pubblica ed alla luce dei recenti avvenimenti, gli spettacoli di Angelo Pintus previsti per i giorni 18 e 19 marzo p.v. Presso il Teatro Regio di Parma, sono state riprogrammati per i giorni 20 e 21 giugno 2020.

I biglietti precedentemente acquistati per le date di marzo rimarranno validi per i nuovi spettacoli di giugno, vale a dire: i biglietti acquistati per il giorno 18 marzo varranno per il giorno 20 giugno 2020 ed i biglietti acquistati per il giorno 19 marzo varranno per il giorno 21 giugno 2020.

Chi fosse impossibilitato a partecipare alle nuove date così fissate, potrà chiedere il rimborso del biglietto -entro e non oltre il giorno Venerdì 27 marzo 2020 unicamente presso la rivendita dove sono stati acquistati i biglietti.

Un doveroso ringraziamento va da parte di tutta la Puzzle alla Fondazione Teatro Regio di Parma, per la preziosa collaborazione nonché sensibilità dimostrate in questo difficile momento per tutti.

Per informazioni e/o chiarimenti, contattare Puzzle Concerti al numero 0521 993628 o tramite mail all’indirizzo info@puzzlepuzzle.it