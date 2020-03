Cancellato anche il Gp d’Australia di Formula 1

Share This





















La McLaren non c’è, positivo uno del team

Il Gp d’Australia di Formula 1, il primo della stagione 2020, è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus.

In seguito alla conferma che un membro del McLaren Racing Team si è dimostrato positivo al COVID-19 – si legge nel comunicato della federazione automobilistica internazionale – e la decisione del team di ritirarsi dal Gran Premio d’Australia, la Fia e la Formula 1 hanno convocato una riunione degli altri nove direttori dei team giovedì sera. Tali discussioni si sono concluse con una posizione maggioritaria delle squadre secondo cui la gara non deve partire. La Fia e la Formula 1, con il pieno supporto dell’Australian Grand Prix Corporation (AGPC), hanno quindi deciso di annullare tutte le attività di Formula 1 per il Gran Premio d’Australia”. ”Riconosciamo . aggiunge la Fia – che si tratta di una notizia molto deludente per le migliaia di fan che volevano assistere alla gara: tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso totale. Tutte le parti hanno preso in considerazione gli enormi sforzi dell’AGPC, del Motorsport Australia, dello staff e dei volontari per organizzare il round di apertura del campionato del mondo di Formula 1 FIA 2020 a Melbourne, concludendo tuttavia che la sicurezza di tutti i membri del Circus e delle altre comunità, nonché l’equità della competizione hanno la priorità”.

fonte ansa