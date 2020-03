Coronavirus: 3.093 casi in regione

Share This





















1.200 a casa. Le guarigioni sono in tutto 68

Salgono a 3.093 i casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, 449 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. E’ quanto comunica la Regione.

Passano da 10.043 a 12.054 i campioni refertati. Complessivamente, sono 1.200 le persone in isolamento a casa, in crescita di 145 unità perché con sintomi lievi o prive di sintomi. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 169, 17 in più rispetto a ieri.

Crescono a 68 – 14 in più – le guarigioni: 65 riguardano persone ‘clinicamente guarite’, divenute asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 3 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi.

In crescita però, i decessi, passati da 241 a 284: sono 43, i nuovi, che riguardano 29 uomini e 14 donne. Per 6 delle persone decedute erano note patologie pregresse, in qualche caso plurime, per le altre sono in corso approfondimenti epidemiologici. I nuovi decessi registrati riguardano 24 residenti in provincia di Piacenza, 9 in quella di Parma, 4 in quella di Modena, 2 in quella di Bologna, 1 in quella di Reggio Emilia, 1 in quella di Ravenna, 1 in quella di Forlì-Cesena, e 1 del lodigiano. Questi, nel dettaglio, i casi di positività sul territorio che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 1.012 (159 in più rispetto a ieri), Parma 662 (92 in più), Rimini 425 (28 in più), Modena 367 (60 in più), Reggio Emilia 185 (32 in più), Bologna 230, di cui 72 del circondario imolese (complessivamente 35 in più, di cui 9 a Imola e 26 a Bologna), Ravenna 100 (22 in più), Forlì-Cesena 78 (di cui 44 a Forlì, 6 in più rispetto a ieri, e 34 a Cesena, 10 in più rispetto a ieri), Ferrara 34 (5 in più rispetto a ieri).

fonte ansa