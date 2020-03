Coronavirus: 34 morti a Parma, 65 in regione

Salgono a 4.525 i casi di positività, +13% in un giorno

Record di decessi per pazienti con coronavirus in Emilia-Romagna: nel bollettino odierno delle vittime si contano 65 morti, portando il totale a 461. È la giornata con più vittime dall’inizio dell’epidemia. Sono i dati snocciolati oggi nel consueto bollettino via Facebook dal commissario straordinario per l’emergenza Sergio Venturi. In regione salgono a 4.525 i casi di positività, 525 in più rispetto a ieri (+13%). Le persone in terapia intensiva sono 247, 24 nelle ultime 24 ore, mentre circa 1.735 positivi sono in isolamento domiciliare.

Non c’è ancora il picco – “Adesso vorremmo vedere il picco, che non vediamo ancora: ce lo aspettiamo a fine settimana o durante la prossima”. A sottolinearlo il commissario per l’emergenza in Emilia-Romagna, Sergio Venturi, durante il bollettino quotidiano trasmesso via Facebook.

“La percentuale di crescita è del 13% e non è cambiata”, ha spiegato, aggiungendo, però, che “naturalmente questo comincia a non soddisfarci”. Anche una volta raggiunto il picco, ha ricordato Venturi, “ci sarà ancora molto da lavorare, perché pur scendendo a 2-300 casi al giorni, sono comunque persone in più da curare”.

fonte ansa