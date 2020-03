Coronavirus: aumentano le vittime in Italia (1.441) ma anche i guariti. Deceduto un operatore del 118

Share This





















Bertolaso consulente di Fontana. Lite Lombardia-Protezione civile sulle mascherine

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più in un giorno, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 21.157. E’ il dato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.441 le vittime. In un solo giorno c’è stato un aumento di 175 morti. Sono 1.518 i malati ricoverati in terapia intensiva, 190 in più rispetto al giorno prima. “Siamo di fronte ad una grande pandemia – ha aggiunto – dobbiamo lavorare tutti insieme senza polemiche”, ha detto Borrelli sulle accuse delle Regioni, in particolare della Lombardia (sulle mascherine).

Situazione sempre più difficile in Lombardia: “Sono almeno 7 giorni che arriviamo a fine serata solo con 15 letti liberi in terapia intensiva. C’è un limite che è soprattutto quello dei respiratori”: questo l’allarme lanciato dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

Guido Bertolaso sarà il “consulente personale” del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la realizzazione del progetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano.

Un operatore tecnico del 118 è morto dopo essere stato contagiato dal Covid-19. Si chiamava Diego Bianco, abitava a Montello, paese di 3.200 abitanti a una dozzina di chilometri da Bergamo. Era sposato e padre di un figlio: avrebbe compiuto 47 anni il prossimo maggio. I colleghi lo ricordano come un ottimo lavoratore e un attento padre di famiglia.

I VIAGGI

Palazzo Chigi ha fatto appello a non viaggiare, “nemmeno per tornare in famiglia”. Per contenere la diffusione del coronavirus sono stati sospesi i treni notturni (e i collegamenti con la Sardegna). La notte scorsa si è avuto infatti un nuovo esodo da Milano verso il Sud Italia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è nuovamente espresso sui social, criticando questo comportamento: “Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare“. In Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158.

Intanto l’Italia si scopre più unita: si moltiplicano i flash mob dalle finestre.



LE MISURE

Dovrebbe svolgersi domenica il Consiglio dei ministri per il varo del decreto con le misure economiche per far fronte all’emergenza Coronavirus. Mentre è stata raggiunta l’intesa tra sindacati e imprese: è stato firmato il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

IL GOVERNO LAVORA ANCHE AL NUOVO DECRETO sull’emergenza. Tra le ipotesi lo stop alle scadenze fiscali di lunedì per tutti, già assicurato e calo delle bollette allo studio, per alleviare famiglie e imprese. In arrivo anche ammortizzatori sociali, congedi speciali, sostegno alla liquidità delle imprese e nuove misure per aiutare il servizio sanitario in affanno.

POLITICI POSITIVI – Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è risultato positivo al test dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un “sospetto positivo”. Positiva anche la viceministra Anna Ascani che è in isolamento. Il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo, ex sindaco leghista di Sesto Calende, è ricoverato in terapia subintensiva all’ospedale di Circolo di Varese. È stato inoltre trasferito all’ospedale “Cotugno” di Napoli il deputato Edmondo Cirielli.

La situazione nel mondo – La Spagna e la Francia seguono la linea italiana e chiudono tutto mentre aumentano contagi e decessi. Mentre in Cina prosegue il trend positivo. La percentuale di guarigione è salita all’81%. Intanto a causa del coronavirus Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto.

fonte ansa