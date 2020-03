Coronavirus, la profezia di Bill Gates: “Non ci uccideranno le guerre, ma i virus. Non siamo preparati”

“Quando ero un ragazzo, il disastro di cui ci preoccupavamo era la guerra nucleare. Oggi la più grande catastrofe possibile non è più quella. Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus molto contagioso e non una guerra. Non missili ma microbi”. Queste parole, pronunciate da Bill Gates nel 2015 durante una conferenza, suonano oggi, in queste settimane di emergenza coronavirus, come una profezia.