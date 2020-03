Coronavirus, ultime notizie: altro magistrato contagiato a Milano. Idea voucher per baby sitter dopo la chiusura delle scuole. In Molise tre nuovi casi

Nuovo contagio al Tribunale di Milano

A Milano è risultato al coronavirus un altro magistrato, in servizio alla procura generale, dopo i due casi dei giudici contagiati nei giorni scorsi. Sono in corso altre verifiche su un caso sospetto in Corte d’Appello, al momento non confermato. Negli uffici della procura generale sono in corso le operazioni d’urgenza per la santificazione.

Tre nuovi contagi in Molise

Altre tre persone sono risultate positive a Termoli, in provincia di Campobasso. Tra questi casi ci sono due operatori sanitari, che facevano parte dello staff del medico in servizio all’ospedale San Timoteo di Termoli, risultato positivo da ieri, con il quale hanno fatto una vacanza in Trentino. Per loro è stato disposto l’isolamento domiciliare, in attesa del test di conferma che è stato inviato, come da protocollo, all’Istituto superiore di Sanità (Iss). Le condizioni del medico ricoverato ieri all’ospedale Cardarelli di Campobasso sono stabili, non è in terapia intensiva.

Quarto morto nel Bresciano

A Orzinuovi, in provincia di Brescia, si registra un nuovo decesso legato al coronavirus. La vittima è un uomo di 69 anni, la quarta nel comune bresciano, finora il più colpito nella provincia, dove si erano registrati altri tre decessi negli ultimi due giorni. L’anziano frequentava un bar del paese, così come le altre persone decedute. Prima del contagio, le condizioni di salute dell’uomo sarebbero state buone.

Sondaggio Emg, gli italiani temono di impoverirsi

La maggioranza degli italiani teme effetti pesanti sulle proprie tasche come conseguenza dell’emergenza coronavirus. Secondo l’ultimo sondaggio Emg per Agorà, gli intervistati chiedono alla politica maggiore unità. Nella classifica sulla fiducia dei leader politici, in testa è balzata Giorgia Meloni, che ha scavalcato il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini.

Un medico positivo in Sicilia

Un medico catanese che lavora all’ospedale Umberto I di Enna è risultato positivo al coronavis. L’uomo è in quarantena in casa. Per precauzione, sono stati eseguiti i tamponi su tutto il personale dell’ospedale che è entrato in contatto con il medico. Il contagio sarebbe avvenuto dopo alcuni contatti dell’uomo con persone provenienti da Bergamo.

Via libera alle messe fuori le zone rosse

La Cei ha fatto sapere che nelle «aree non a rischio», sempre nel pieno rispetto delle nuove indicazioni fornite dal governo italiano per fronteggiare l’emergenza coronavirus, c’è la possibilità di «celebrare la Santa Messa così come di promuovere appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima».

Due possibili casi in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta ci sarebbero due possibili casi di contagio da coronavirus. Le persone risultate positive appartengono allo stesso nucleo familiare e avrebbero manifestato sintomatologie lievi. Uno di loro era stato nelle zone ritenute a rischio contagio. I due pazienti, così come i loro parenti e chi è stato a stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo.

Scuole chiuse, possibili aiuti per i genitori

La ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, sta considerando la possibilità di varare misure di sostegno per le famiglie durante l’emergenza coronavirus. «Sto pensando a possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter, con i voucher», ha detto in un’intervento alla trasmissione “Circo Massimo“ di Radio Capital. «Si tratta di proposte per le quali ci sono in corso valutazioni economiche. Dare così la possibilità di evitare troppe occasioni di contagio tra i bambini e i nonni, con congedi straordinari per i genitori».

Sala: «Milano laboratorio d’Italia. L’Italia in due mesi può venirne fuori»

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è detto ottimista su un rapido ritorno alla normalità in Italia dopo l’emergenza coronavirus. In due interviste al Corriere della Sera e a la Repubblica, Sala ha dichiarato che «Milano è il laboratorio migliore per capire come venirne fuori».

« Ho parlato con degli imprenditori in Cina che lavorano fuori dalla zona rossa. Mi spiegavano che il ritorno alla normalità per il loro business è cosa di questi giorni, ossia dopo un paio di mesi», ha detto. «Potrebbe essere così anche per noi». Ma la politica, ha detto, deve fare di tutto per «lavorare sugli umori e la speranza del popolo, altrimenti l’Italia rischia la bancarotta». Per quanto riguarda Milano, Sala è più realistico sulle tempistiche. «Per tornare a correre ci vorrà un annetto – ha detto – ma stiamo già pensando al rilancio della città».

Via libera a palestre e piscine

Mentre la Lega calcio si prepara a far disputare tutte le partite del prossimo weekend a porte chiuse, dopo il via libera contenuto nell’ultimo decreto del governo sull’emergenza coronavirus, arrivano buone notizie anche per gli sportivi amatoriali. Possono riaprire da oggi, 5 marzo, palestre e piscine, oltre che i centri sportivi dove l’attività si svolge all’aperto fuori dalle zone rosse. Le attività sportive possono riprendere a condizione però che venga rispettata la distanza di un metro tra ogni persona. Per lo sport agonistico, le società sportive devono garantire con proprio personale medico i controlli idonei per evitare la diffusione del coronavirus.

Il focolaio Italia sulla stampa estera

È la chiusura delle scuole in Italia fino al 15 marzo la notizia che rimbalza su home page e prime pagine della stampa estera. Il quotidiano francese Le Monde definisce quella del Governo una «misura drastica», mentre il Guardian spiega come il provvedimento italiano arrivi in quella che appare come la peggiore epidemia d’Europa. Ma a far discutere è una mappa mostrata dalla Cnn, che racconta i contagi partiti dall’Italia e diffusi in tutto il mondo. Una rappresentazione contestata dal quotidiano La Verità.

Conte: «L’obiettivo primario è quello di contenere il contagio»

«Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende, è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus. È una sfida che non ha colore politico, e deve chiamare a raccolta l’intera nazione». A dichiararlo in un video pubblicato su Facebook è il presidente del consiglio Giuseppe Conte. «È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti – prosegue Conte, richiamando «l’Italia tutta a fare la propria parte».

«Nonostante gli sforzi non è possibile rafforzare le strutture in breve tempo, quindi il primo obiettivo è il contenimento del contagio – prosegue Conte – Finché i numeri (di contagiati, ndr) sono bassi, il Servizio Sanitario Nazionale può assisterli efficacemente, ma in caso di crescita esponenziale non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare».

Il premier ha dichiarato inoltre che per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il governo «per alcuni investimenti» adotterà «il modello del ponte Morandi. Ricordate Genova? Quel modello ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Il modello Genova deve diventare il modello Italia». «Usciremo insieme da questa emergenza. Quando sarà terminata volgeremo lo sguardo indietro e saremo orgogliosi», ha chiosato infine Conte.

Il fronte di Bergamo che teme la zona rossa

Il rischio che la zona rossa possa essere allargata anche al territorio bergamasco cresce, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che ha detto di valutare l’estensione per l’aumento dei casi. Una minaccia temuta soprattutto da chi a Bergamo ha un’attività commerciale, come hanno raccontato a Open i gestori del bar davanti alla facoltà di Giurisprudenza. Ancora questa mattina a Buongiorno Regione su Raitre, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha ribadito: «Gli esperti dell’istituto Superiore di Sanità hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici. Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni».

Intanto è in condizioni buone e stabili il neonato di poche settimane ricoverato al Papa Giovanni XXIII dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il piccolo «respira autonomamente», dicono dall’Asst bergamasca, e rimane in isolamento nel reparto neonatale dell’ospedale orobico.

Oltre 3 casi in Italia: l’ultimo bollettino della Protezione civile

Superano quota 3 mila i casi totali di coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino del capo della protezione civile, Angelo Borrelli, sono 3089 i pazienti registrati finora. Di questi 2706 sono casi attualmente attivi, le vittime totali finora sono state 107, 28 nelle ultime 24 ore. La Lombardia resta la regione più colpita dai contagi, con 1820 casi registrati finora e 73 vittime.

Il bilancio: contagiati e vittime in Italia

Cinque nuovi contagiati in Puglia, 14 positivi in tutto

Salgono a 14 i casi accertati di positività al coronavirus in Puglia, compreso il 75enne morto nel Foggiano. A confermarlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I 5 nuovi pazienti risiedono tutti nella provincia di Foggia, e quattro hanno avuto contatti stretti con la 75enne morto a San Marco il Lamis. Il quinto è invece un professore di San Nicandro Garganico ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. Intanto, il pronto soccorso dello stesso ospedale è stato chiuso per consentire la sanificazione e riaperto. Dei 14 pazienti complessivi, cinque sono ricoverati. Altri 4 test sono in corso presso il laboratorio regionale di riferimento del Policlinico di Bari.

Il comitato scientifico contro il no del governo alle scuole chiuse

Secondo il comitato tecnico scientifico voluto dal governo Conte «mancano le evidenze scientifiche sull’efficacia della chiusura delle scuole ai fini di un contenimento dei contagi da coronavirus». Gli esperti sanitari del comitato hanno tutti espresso perplessità sull’efficacia scientifica di questa decisione di sospendere l’attività didattica fino al 15 marzo. Un parere che ovviamente non è vincolante per l’esecutivo.

«Si tratta di un virus nuovo, per questo il governo ha deciso di agire adottando il principio della massima precauzione», chiariscono fonti di palazzo Chigi commentando la posizione del comitato scientifico. «È evidente che ora non ci siano evidenze scientifiche ma la politica deve puntare a qualsiasi iniziativa che contribuisca a rallentare la diffusione del virus».

Forti restrizioni per teatri e cinema

Nel decreto della presidenza del Consiglio su cui ha apposto la firma in tarda serata il premier Conte sono anche contenute forti restrizioni per i luoghi di socialità e svago come teatri e cinema. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Figc: «A porte chiuse tutte le gare di serie A»

Ora è ufficiale. La Federcalcio ha confermato che tutte le gare di Serie A si svolgeranno a porte chiuse, fino a nuova indicazione. «Tenuto conto delle disposizioni emanate e ricevute dal governo – si legge in una nota della federazione – per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e salvaguardare la salute pubblica, al fine di evitare l’interruzione della competizione sportiva, nonché di assicurarne lo svolgimento e consentirne la conclusione, la Figc ha disposto con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega Serie A».

Crollo del numero dei passeggeri a Linate e Malpensa: -49,7%

Gli effetti collaterali dell’epidemia da coronavirus sono sempre più tangibili giorno dopo giorno. A risentirne in misura importante, il settore del turismo e del traffico aereo. Nei due scali milanesi dal 15 febbraio al 2 marzo si è registrato un calo dei passeggeri del 49,7%. E nella sola giornata di ieri il calo è stato del 65%. Non solo perché perché le persone scelgono di non viaggiare ma anche perché tante compagnie hanno deciso di annullare i loro volio di ridurli. A Malpensa da 15 febbraio al 2 marzo il calo di viaggiatori è stato del 45%, mentre a Linate del 61,8.

La bozza del nuovo decreto

In serata è stata diffusa la bozza del nuovo decreto contenente tutte le nuove misure per contenere il contagio da coronavirus da applicarsi sull’intero territorio nazionale italiano. Tra queste nuove misure, a differenza di quelle contenute nel decreto del 1 marzo 2020, spiccano:

l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, di evitare strette di mano, abbracci e più in generale i contatti fisici ravvicinati con altre persone;

la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020. Ciò vale anche per le scuole superiori e per le Università dove resta possibile la possibilità di formazione a distanza. Sospesi anche i tirocini in ospedale per gli studenti delle facoltà afferenti alle professioni sanitarie;

sospensione delle gite scolastiche e di viaggi di istruzione per tutte le scuole di ordine e grado;

l’annullamento di congressi, meeting e manifestazioni, incluse quelle sportive di ogni genere e grado, sia in privato sia in pubblico;

la limitazione della permanenza dei parenti degli ammalati nei pronto soccorso del territorio nazionale, nonché i tempi di visita dei familiari negli ospedali così come nelle case di riposo per anziani;

la raccomandazione per tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità di uscire dalle proprie abitazioni se non per mera necessità, e di evitare comunque luoghi potenzialmente affollati;

le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza viene introdotto l’obbligo di adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Pronto il piano del governo per le terapie intensive

Il piano del Governo per aumentare i posti di terapia intensiva sul territorio è pronto. Stando a quanto comunica una circolare del Ministero della Salute, si prevede un incremento del 50% dei posti letto in terapia intensiva e del 100% nelle unità di pneumologia e malattie infettive. Prevista inoltre la «rimodulazione locale delle attività ospedaliere», e una redistribuzione del personale sanitario per l’assistenza, con un «percorso formativo rapido qualificante per il supporto respiratorio per infermieri e medici».

Piacenza, positiva al coronavirus la sindaca Patrizia Barbieri

Patrizia Barbieri, sindaca di Piacenza, è risultata positiva ai test del coronavirus e si trova in isolamento nella sua abitazione con febbre alta e tosse, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni al momento.

A renderlo noto è stata proprio la prima cittadina, che ricopre anche la carica di presidente della provincia piacentina, che ha dichiarato: «In questo momento sto lavorando da casa, perché anch’io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario».

La moglie incinta del “paziente 1” di Codogno è stata dimessa dall’Ospedale Sacco

Tra i 250 pazienti dimessi in Lombardia c’è anche la moglie del “paziente 1” 38enne di Codogno, all’ottavo mese di gravidanza che, è stata dimessa dall’Ospedale Sacco di Milano dopo essere risultata positiva ai test del coronavirus. La donna è risultata positiva ai test, ma risulta asintomatica e pertanto dovrà comunque rimanere in quarantena presso la propria abitazione privata. Dalle ecografie svolte per verificare le condizioni della bambina che porta in grembo è risultato che la gravidanza stia procedendo bene e la bambina sia in buone condizioni di salute.

Lombardia: il 12% dei pazienti positivi sono operatori sanitari

In Lombardia aumenta il numero di pazienti positivi al SARS-CoV-2. Sono infatti 1820 le persone positive al test del coronavirus nella regione lombarda. 877 di questi pazienti di trovano ricoverati con sintomi, mentre 209 si trovano in terapia intensiva negli ospedali lombardi. 441 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, mentre il numero dei decessi sale a 73 persone, mentre il numero dei pazienti dimessi sale a 250.

A darne conto è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera a margine della riunione all’Unità di crisi della regione Lombardia, che ha sottolineato: «È un’emergenza crescente che riusciremo a rallentare e sconfiggere solo se gli stili di vita (indicati dalle disposizioni ministeriali) saranno metro della nostra quotidianità».

Isolati i tre ceppi italiani del virus

L’Università Statale di Milano e l’Ospedale Sacco hanno ricostruito la mappa genetica completa dei ceppi del coronavirus SarsCoV2 che stanno circolando nel nostro Paese. Il gruppo coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli è il medesimo che aveva già isolato i 3 ceppi dell’area della “zona rossa“. Dall’analisi della sequenza genetica si riscontra la parentela con gli altri ceppi europei e la comune origine con quello cinese. Nella mappatura si troverebbe la prima prova che il coronavirus circolava in Italia “da diverse settimane” prima che ci fosse la diagnosi del paziente uno di Codogno. L’analisi di ulteriori genomi, in corso, potrà fornire stime più precise su l’ingresso del virus in Italia e possibili vie di diffusione.

Crema, 75enne positivo fugge dal ricovero. Denunciato

Un 75enne originario di Codogno, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema accusando una brutta broncopolmonite, è fuggito dall’isolamento e prima che gli fosse assegnato il letto per la degenza è scappato verso la stazione ferroviaria e ha preso un treno per Cremona. L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Crema che lo hanno riportato al nosocomio. Il 75enne è stato quindi denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Bergamo, neonato positivo in buone condizioni

Il bimbo, neonato di poche settimane, risultato positivo al tampone sul coronavirus e ricoverato all’ospedale di Bergamo è in condizioni buone e stabili. A confermarlo, dopo ciò che Open era riuscito ad apprendere, è il l’Asst Papa Giovanni XXIII che comunica che il piccolo «respira spontaneamente», ma che rimane al momento in isolamento nel reparto di patologia neonatale dell’ospedale orobico.

Patuanelli in autoisolamento dopo l’incontro con Mattinzoli: è negativo al test

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, nonostante risulti negativo al tempone e sia asintomatico, resterà in autoisolamento al Mise fino a martedì della prossima settimana. La decisione, in via precauzionale e secondo la procedura, è stata presa dopo che Patuanelli la settimana scorsa ha incontrato l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus.

Serie A, si gioca a porte chiuse

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora uscendo dalla riunione di Palazzo Chigi sull’emergenza coronavirus, interpellato dai cronisti sull’eventualità di partite a porte chiuse, ha risposto: «Si va verso questo tipo di provvedimento». Intanto non si è costituita l’assemblea della serie A per la quale non è stato raggiunto il numero legale. Per quanto riguarda la coppa Italia, dopo Juventus-Milan, salta anche anche Napoli-Inter, che era prevista domani giovedì 5 marzo, è stata rinviata a data da destinarsi dopo la decisione del prefetto del capoluogo campano.

Smart working Pa: il ministero apre all’utilizzo di pc personali

La Pa apre all’uso di pc personali per facilitare lo smart working messo in moto per arginare l’emergenza coronavirus. Dove ci sia indisponibilità o insufficienza di dotazione” allora il dipendente «che si renda disponibile» può anche utilizzare «propri dispositivi” come pc o tablet». L’invito arriva attraverso una nuova circolare della ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, con indirizzi di portata generale dove però è specificato devono essere garantiti gli «adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete».

Positivi due assessori in Emilia Romagna

Due assessori della Regione Emilia Romagna sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta del neo assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e della neo assessora alla Montagna Barbara Lori. La Regione in una nota comunica poi che è risultato negativo il presidente Stefano Bonaccini. Già questa mattina gli altri componenti della Giunta sono stati sottoposti al test. Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano presso le loro abitazioni dove rispetteranno il periodo di isolamento.

“Coronavirus shop”: ancora 14 imprenditori accusati di frode

Migliaia di articoli spacciati come “antidoti” contro il coronavirus e venduti online a prezzi folli. È l’attività di alcuni siti individuati dalla Guardia di Finanza di Torino, che si aggiungono a quelli già individuati dalle autorità nei giorni scorsi. I Baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino, coordinati dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della Procura della Repubblica di Torino, sono riusciti a identificare ulteriori 14 imprenditori, tutti italiani, responsabili di frode in commercio, che ora rischiano ora fino a 2 anni di reclusione. In tutto, sono 33 i truffatori individuati.

Uno di questi siti riporta il nome “Coronavirus shop”. Si vendono ionizzatori d’ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, facciali filtranti, copri-sanitari, integratori alimentari, etc. Tutti prodotti presentati dai truffatori come in grado di fornire protezione totale dal contagio. I prezzi alla vendita per ogni singolo articolo hanno raggiunto le migliaia di euro.

La frode scoperta dalla Guardia di Finanza torinese riguarda tutto il territorio nazionale: in particolare, le operazioni coinvolgono le province di Torino, Cosenza, Napoli, Foggia, Rimini, Salerno, Caserta, Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata. Le attività riguardano gli ambiti più diversi: ferramenta, commercianti di detersivi, autoricambi, coltivatori diretti e allevatori di bestiame, venditori porta a porta, profumerie.

