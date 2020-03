E’ necessario il certificato medico

Share This





















Fino al 15 Marzo i bambini assenti per malattia per cinque giorni e oltre per la riammissione devono presentare certificato medico.

Si allega la comunicazione relativa alle disposizioni in merito alla riammissione dei bambini ai Servizi educativi per l’infanzia.

Per essere riammessi ai Servizi Educativi i bambini devono presentare fino al 15 marzo prossimo un certificato medico che ne consenta l’ingresso presso i Servizi.

Le disposizioni sono valide anche per i bambini assenti il 21 febbraio 2020 prima della chiusura straordinaria.