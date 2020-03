EmiLib: la biblioteca digitale per tutti

Share This





















Continua a leggere libri e giornali con le Biblioteche del Comune di Parma

In questi giorni di chiusura delle biblioteche a seguito del Decreto del Governo per la prevenzione della diffusione dol COVID-19, approfitta di EmiLib – Emilia Digital Library, il nuovo servizio gratuito di prestito di ebook delle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Piacenza!

Puoi andare sulla pagina web dedicata (www.emilib.it), oppure puoi scrivere a:

civica@comune.parma.it comunicando Nome, Cognome, il proprio codice di iscrizione alle Biblioteche della provincia (se conosciuto) e la propria data di nascita.

Il servizio è gratuito e per accedere a EmiLib è solo necessario essere iscritti in almeno una biblioteca del territorio della provincia di Parma.

Con Emilib accedi a migliaia di contenuti digitali: ebook, audiolibri, giornali e riviste elettroniche.

“In questo momento così difficile – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra – il servizio di Emilib può diventare veramente una risorsa molto importante per poter accedere a tanti materiali diversi: dai giornali e le riviste fino agli ebook. Il fatto che adesso sono disponibili anche corsi che guidano l’utente verso l’utilizzo di questa piattaforma così importante credo sia una novità rilevante che va segnalata a tutti per affrontare ancora meglio le settimane che ci aspettano”

Approfitta anche dei corsi gratuiti via web disponibili della settimana:

Come leggere libri digitali. Gli ebook su MLOL

18 marzo h.11-12 Secondo appuntamento con la serie di webinar YOUR LIBRARY DOES NOT END HERE, in questo modulo forniremo a tutti i partecipanti dettagli sui servizi che MLOL mette a disposizione delle biblioteche per gli ebook. Successivamente presenteremo dispositivi (computer, smartphone, tablet, e-reader) e software compatibili e le corrette procedure per la lettura di ebook. Saranno anche indicate le modalità di risoluzione delle principali problematiche incontrate dai lettori.

Come leggere giornali online. L’edicola MLOL

20 marzo h.10.30-11.30 Terzo appuntamento con la serie di webinar YOUR LIBRARY DOES NOT END HERE, in questo modulo forniremo ai partecipanti tutti i dettagli sulle corrette procedure da seguire per la lettura di quotidiani e periodici internazionali disponibili sulla piattaforma MLOL.

Guardare, ascoltare. Gli audiolibri, il cinema e la musica su MLOL

24 marzo h.11-12 Quarto appuntamento con la serie di webinar YOUR LIBRARY DOES NOT END HERE, in questo modulo racconteremo ai partecipanti tutti i dettagli sui nostri servizi di streaming e download di audiolibri, film e musica.

Per iscriverti ai corsi collegati a:

www.medialibrary.it – INFO – CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE

Per informazioni: civica@comune.parma.it