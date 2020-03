I Concerti del Conservatorio “Arrigo Boito” a casa vostra

Share This





















Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.00 un nuovo video sulla pagina Facebook del Conservatorio, per scoprire e riscoprire la musica di ogni tempo.

I Concerti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” arrivano a casa di tutti coloro che desiderano ascoltare musica di ogni tempo. Nel momento di emergenza sanitaria nazionale e nel rispetto delle disposizioni ministeriali, l’Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale di Parma ha sospeso i concerti dal vivo ma offre la possibilità di ascoltare o riascoltare i Concerti che si sono svolti presso il Conservatorio negli anni passati, comodamente seduti nel salotto di casa. Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.00, sulla pagina facebook del Conservatorio di Parma (www.facebook.com/conservatorioarrigoboito/) verrà pubblicato un video che poi rimarrà a disposizione di tutti gli utenti anche nei giorni successivi. Il pubblico potrà così ascoltare musica antica, classica e romantica, assistere a messe in scena di opere, gustare concerti jazz, musica pop, sinfonie orchestrali o recital solistici. Il tutto grazie alle interpretazioni dei migliori allievi e dei docenti del Conservatorio “Arrigo Boito”.

Un modo per continuare a diffondere cultura, per sentirsi vicini, per incontrarsi nell’ascolto, per rispettare le norme di sicurezza senza rinunciare al piacere della musica e della condivisione.