Il coronavirus ferma Parma Capitale Cultura 2020

Assessore Guerra: ‘Continuiamo a lavorare, niente andrà perduto’

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 si deve fermare, ma il suo team continua a lavorare in attesa, in queste ore, di sapere quando ripartirà”. Lo ha comunicato in serata, con un videomessaggio su Facebook, l’assessore comunale alla Cultura, Michele Guerra, richiamandosi all’emergenza sanitaria per il coronavirus. “Saremo Parma 2021? Io so che saremo più forti di prima. Serve dare un segnale a tutte le persone che ci stanno mettendo così tanta energia. Niente andrà perduto”, ha aggiunto l’assessore.

fonte ansa